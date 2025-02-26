Военные ВС РФ уничтожили боевую бронемашину ВСУ в курском приграничье

Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы 26 февраля публикует Минобороны РФ.

Военные разведподразделения группировки с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили в районе одного из населенных пунктов курского приграничья навес из маскировочных сетей, под которым находилась украинская ББМ.

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России приняли решение о нанесении удара после анализа полученных разведданных.

«Цель без воздействия РЭБ противника была оперативно уничтожена расчетами FPV-дронов на оптоволокне группировки войск «Север», — говорится в сообщении.

Расчеты FPV-дронов испытательного центра беспилотных технологий «Рубикон» 26 февраля поразили технику ВСУ на курском направлении.