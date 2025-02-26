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В Крыму нашли живой кошку Мусю. Три дня она ждала помощи

Выброшенную со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» кошку Мусю спасли
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Крыму спасли от гибели кошку Мусю — талисмана дворца «Ласточкино гнездо». Ее сбросил турист со смотровой площадки, после чего она три дня провела на скалах без еды и воды. Мусю осмотрели ветеринары, она находится в стабильном состоянии. Что известно о происшествии с животным — в материале «Известий».

Что произошло с Мусей

• 23 февраля в интернете распространилось видео, на котором мужчина взял на руки кошку и некоторое время ходил с ней вдоль ограды дворца «Ласточкино гнездо» под Ялтой. В один момент он выкинул животное в сторону Черного моря, и оно улетело с 40-метровой скалы, на которой стоит памятник архитектуры.

• Пострадавшим питомцем оказался живой талисман дворца по кличке Муся. Она живет рядом с популярной достопримечательностью последние 10 лет и сама собой привлекала туристов, приехавших полюбоваться видами с обрыва. По словам сотрудников музея, Муся не была агрессивной и хорошо ладила с посетителями.

• Происшествие с Мусей вызвало большой резонанс не только среди любителей животных, но и многих неравнодушных к судьбе питомца. Сотрудники музея организовали поиски кошки, несмотря на то, что шансов выжить после падения с отвесной скалы в ледяную воду у нее почти не было.

Как спасали Мусю

• К спасению Муси подключились волонтеры. Из-за шторма первые два дня не удавалось осмотреть скалы со стороны моря. Лишь на третий день поисков добровольцы осмотрели берег с лодки и нашли кошку живой в одной из расщелин в 10 метрах от воды. Там она спряталась от холодного ветра.

• Достать животное с моря оказалось невозможно — волонтерам не удавалось подняться по скале из лодки. Для ее спасания была вызвана бригада альпинистов из подразделения МЧС «Крым-Спас». Кошка легко далась спасателям, и ее спокойно подняли в переноске на землю.

• После спасения Мусю отправили на осмотр к ветеринарам. Животное не получило травм, целыми оказались даже ее когти, что говорит о том, что она приземлилась в воду и затем уже поднялась на скалы. Тем не менее специалисты провели терапию, чтобы устранить обезвоживание, воспаления и стресс. Муся провела первую ночь после спасения в переноске, в которой ее привезли со скалы.

• История с кошкой Мусей вновь обратила внимание на проблемы, с которыми сталкиваются животные без хозяев. Они не просто вынуждены выживать в тяжелых условиях, когда им не хватает еды и тепла, но и рискуют столкнуться с жестоким отношением к себе со стороны человека. Спасение Муси многие назвали чудом, которое происходит далеко не с каждым питомцем. О том, как волонтеры стараются, чтобы как можно больше питомцев избежало беды, «Известия» рассказывают в фотогалерее ниже.

Кошка оказывается в приюте либо после отлова, либо ее приносят волонтеры. Служба отлова кошек работает по обращениям граждан. В нашем случае Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника» принимает заявки на отлов от граждан по почте или по телефону. https://fond-nika.ru/ (пресс-секретарь Карина Кононова +79500358229)
Проблема бездомных животных традиционно острая и резонансная для общества. Оказавшиеся или родившиеся на улице четвероногие вынуждены выживать самостоятельно вне зависимости от времени года и других факторов. Главной надеждой таких скитальцев остаются добрые люди. Благотворительный фонд «Ника» — одна из самых известных организаций, помогающих попавшим в беду братьям меньшим. Как волонтеры ищут приемные семьи для кошек — в фотогалерее «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Попадет ли животное после отлова на передержку к волонтерам или останется в приюте, сначала животному окажут первую медицинскую помощь, вакцинируют и, если позволяет возраст и состояние здоровья, стерилизуют
Бесхозные коты — одни из наиболее частых гостей в приютах для животных. Обычно их приносят волонтеры или отлавливают по заявкам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Если по соседству проживает человек с патологическим накопительством животных, соседи могут вызвать стерилизационную бригаду, и сотрудники фонда стерилизуют животное прямо на дому. Причем переговоры с таким серийным хозяином (а чаще — с хозяйкой) сотрудники фонда берут на себя
Каждому животному обязательно оказывают первую медицинскую помощь, вакцинируют и, если возможно, стерилизуют
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
После первой медицинской помощи кошка помещается на карантин в изоляционном режиме в отдельном боксе. Помимо заживления ран, в этот период проходит адаптация кошки к человеку
После этого кошку помещают на карантин в отдельную клетку. Параллельно с заживлением ран важно социализировать хвостатика
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Но, к сожалению, этот период не всегда оказывается коротким — наиболее сложно привыкают взрослые особи, которые родились от диких родителей и поколениями приучены не доверять человеку
Сложнее всего приходится зверям, родившимся уже на улице у одичавших родителей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
После карантина здоровую кошку переводят в общее помещение. Там у животных есть персональный уголок с миской. Отсюда кошку при желании уже можно забрать домой — насовсем либо на передержку у волонтеров, которые содержат кошку, пока не найдется постоянный хозяин
После карантина здоровую кошку переводят в общее помещение, из которого все желающие могут забрать ее к себе домой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
На улице могут оказаться не только беспородные “мурки”, но и породистые коты. Часто недобросовестные хозяева выгоняют из дома престарелое животное — дело в том, что кошки, как и люди, склонны к сенильной деменции, которая выражается в проблемах с лотком — кот-старичок не попадает в лоток, и это раздражает хозяев, так кот может оказаться на улице (девятилетний серый кот на фото — один из таких бедолаг)
Среди оказавшихся на улице нередко встречаются и породистые коты. Кого-то из них просто теряют, других выбрасывают. В группе риска чаще всего оказываются возрастные питомцы с плохой памятью: они могут разозлить хозяев своей рассеянностью или игнорированием лотка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Части кошек не так везет: животные, страдающие вирусными заболеваниями, передающимися другим котам, содержатся в отдельном помещении в запертых боксах
Если у найденного пушистика есть вирусное заболевание, которое может передаться другим хвостатым, его оставляют в отдельном боксе в специальном помещении
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Инфицированные особи выходят на прогулку по графику в соответствии со своим диагнозом, чтобы не заразить других животных. Таких кошек отдают в приемную семью только при условии, что они будут единственными животными в доме
Таких инфицированных пациентов выводят на индивидуальные прогулки и отдают в добрые руки только при условии, что животное будет единственным в семье
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перед отъездом из приюта кошку обязательно чипируют — так фонд ведет учет своих подопечных животных. Если животное окажется на улице повторно, его вернут в приют фонда
Когда кота забирают в новый дом, он предварительно получает специальный чип: если животное снова окажется на улице, его вернут именно в этот приют
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
После карантина животные без вирусных болезней могут попасть в котокафе. Здесь настоящее кошачье царство: существование заведения строится вокруг хвостатых хозяев. Здесь можно выпить чашку кофе, перекусить, поработать в коворкинге, поиграть в настольные игры, но самое главное — пообщаться с кошками
Животные без заразных инфекций могут начать вторую жизнь и в котокафе, где их ждут повышенное внимание людей и дружная компания сородичей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Однако в котокафе действуют строгие правила: котиков можно угощать специальным кормом, можно погладить, если животное не возражает. Но взять кошку на руки может только сотрудник котокафе — посетителям это строжайше запрещено
В таких заведениях установлены строгие правила. В частности, кошку можно кормить только специальным кормом и гладить только с ее согласия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Однако в котокафе кошки не только хозяйничают, иногда они и работают  кошками, а точнее — котовоспитателями и кототерапевтами. Это прекрасный способ приучить ребенка уважительно и бережно относиться к животным, прежде чем завести свою собственную кошку, — привести его в котокафе. Кроме того, в котокафе «Котики: смена» организуют специальные сеансы общения с животными для детей-аутистов, на которых взаимодействие с кошками оказывает терапевтический эффект
Однако такие порядки действуют не везде. Например, в котокафе «Котики: смена» животные работают кототерапевтами для детей с расстройством аутистического спектра
Фото: Карина Кононова
Обрести приемную семью может любая кошка из котокафе — шансы уехать в свой собственный дом есть у всех, даже у тех, кто лишился лапки, глаза или хвоста. Хотя нужно признать, что наибольшим спросом пользуются, конечно, котята. Чем старше кошка, тем дольше ищутся новые хозяева
Подопечные котокафе также могут обрести новую семью. Чаще всего внимание привлекают молодые игривые котята, но свой шанс есть и у возрастных кошек с травмами и повреждениями
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Договариваются об «усыновлении» животного заблаговременно, иногда даже за несколько месяцев. До отъезда кошки из котокафе новые хозяева должны пройти собеседование с куратором кошки — тем волонтером, который нашел кошку на улице и озабочен ее пристройством
Чтобы стать котохозяином, нужно пройти собеседование с куратором кошки и договориться о процедуре
Фото: Карина Кононова
Но и это еще не все — по договору передачи животного, котокафе (как и приют) оставляет за собой право изъять кошку обратно, если за ней ненадлежаще ухаживают
Судьбу питомца будут отслеживать и после заключения договора. Если уход окажется ненадлежащим, котокафе, как и приют, вправе изъять кошку обратно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Как правило, и котокафе, и приют не забывают про своих питомцев и поддерживают связь с новой семьей котика минимум полтора месяца по договору, а неформально — бессрочно
Как правило, связь с новой семьей котика поддерживается минимум полтора месяца по договору, а неформально — иногда и бессрочно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Что известно о злоумышленнике

• Уже 24 февраля в Джанкое был задержан злоумышленник, сбросивший кошку Мусю со скалы. Им оказался турист из Санкт-Петербурга по имени Дмитрий. Он рассказал, что приехал в Крым автостопом на средства друзей. Сам он не работает и является инвалидом. На допросе он заявил, что ему не понравилось, как Муся ходила у него под ногами, а потом стала вырываться из рук.

• В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 («Жестокое обращение с животными»). Он был помещен на 10 суток в медицинский стационар. За происшествие с кошкой Мусей ему грозит лишение свободы до трех лет. Если будет определено, что подозреваемый применил садистские методы обращения с животным, максимальное наказание увеличится до пяти лет.

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