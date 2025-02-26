В Крыму нашли живой кошку Мусю. Три дня она ждала помощи
В Крыму спасли от гибели кошку Мусю — талисмана дворца «Ласточкино гнездо». Ее сбросил турист со смотровой площадки, после чего она три дня провела на скалах без еды и воды. Мусю осмотрели ветеринары, она находится в стабильном состоянии. Что известно о происшествии с животным — в материале «Известий».
Что произошло с Мусей
• 23 февраля в интернете распространилось видео, на котором мужчина взял на руки кошку и некоторое время ходил с ней вдоль ограды дворца «Ласточкино гнездо» под Ялтой. В один момент он выкинул животное в сторону Черного моря, и оно улетело с 40-метровой скалы, на которой стоит памятник архитектуры.
• Пострадавшим питомцем оказался живой талисман дворца по кличке Муся. Она живет рядом с популярной достопримечательностью последние 10 лет и сама собой привлекала туристов, приехавших полюбоваться видами с обрыва. По словам сотрудников музея, Муся не была агрессивной и хорошо ладила с посетителями.
• Происшествие с Мусей вызвало большой резонанс не только среди любителей животных, но и многих неравнодушных к судьбе питомца. Сотрудники музея организовали поиски кошки, несмотря на то, что шансов выжить после падения с отвесной скалы в ледяную воду у нее почти не было.
Как спасали Мусю
• К спасению Муси подключились волонтеры. Из-за шторма первые два дня не удавалось осмотреть скалы со стороны моря. Лишь на третий день поисков добровольцы осмотрели берег с лодки и нашли кошку живой в одной из расщелин в 10 метрах от воды. Там она спряталась от холодного ветра.
• Достать животное с моря оказалось невозможно — волонтерам не удавалось подняться по скале из лодки. Для ее спасания была вызвана бригада альпинистов из подразделения МЧС «Крым-Спас». Кошка легко далась спасателям, и ее спокойно подняли в переноске на землю.
• После спасения Мусю отправили на осмотр к ветеринарам. Животное не получило травм, целыми оказались даже ее когти, что говорит о том, что она приземлилась в воду и затем уже поднялась на скалы. Тем не менее специалисты провели терапию, чтобы устранить обезвоживание, воспаления и стресс. Муся провела первую ночь после спасения в переноске, в которой ее привезли со скалы.
• История с кошкой Мусей вновь обратила внимание на проблемы, с которыми сталкиваются животные без хозяев. Они не просто вынуждены выживать в тяжелых условиях, когда им не хватает еды и тепла, но и рискуют столкнуться с жестоким отношением к себе со стороны человека. Спасение Муси многие назвали чудом, которое происходит далеко не с каждым питомцем. О том, как волонтеры стараются, чтобы как можно больше питомцев избежало беды, «Известия» рассказывают в фотогалерее ниже.
Что известно о злоумышленнике
• Уже 24 февраля в Джанкое был задержан злоумышленник, сбросивший кошку Мусю со скалы. Им оказался турист из Санкт-Петербурга по имени Дмитрий. Он рассказал, что приехал в Крым автостопом на средства друзей. Сам он не работает и является инвалидом. На допросе он заявил, что ему не понравилось, как Муся ходила у него под ногами, а потом стала вырываться из рук.
• В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 («Жестокое обращение с животными»). Он был помещен на 10 суток в медицинский стационар. За происшествие с кошкой Мусей ему грозит лишение свободы до трех лет. Если будет определено, что подозреваемый применил садистские методы обращения с животным, максимальное наказание увеличится до пяти лет.