В Крыму нашли живой кошку Мусю. Три дня она ждала помощи

В Крыму спасли от гибели кошку Мусю — талисмана дворца «Ласточкино гнездо». Ее сбросил турист со смотровой площадки, после чего она три дня провела на скалах без еды и воды. Мусю осмотрели ветеринары, она находится в стабильном состоянии. Что известно о происшествии с животным — в материале «Известий».

Что произошло с Мусей

• 23 февраля в интернете распространилось видео, на котором мужчина взял на руки кошку и некоторое время ходил с ней вдоль ограды дворца «Ласточкино гнездо» под Ялтой. В один момент он выкинул животное в сторону Черного моря, и оно улетело с 40-метровой скалы, на которой стоит памятник архитектуры.

• Пострадавшим питомцем оказался живой талисман дворца по кличке Муся. Она живет рядом с популярной достопримечательностью последние 10 лет и сама собой привлекала туристов, приехавших полюбоваться видами с обрыва. По словам сотрудников музея, Муся не была агрессивной и хорошо ладила с посетителями.

• Происшествие с Мусей вызвало большой резонанс не только среди любителей животных, но и многих неравнодушных к судьбе питомца. Сотрудники музея организовали поиски кошки, несмотря на то, что шансов выжить после падения с отвесной скалы в ледяную воду у нее почти не было.

Как спасали Мусю

• К спасению Муси подключились волонтеры. Из-за шторма первые два дня не удавалось осмотреть скалы со стороны моря. Лишь на третий день поисков добровольцы осмотрели берег с лодки и нашли кошку живой в одной из расщелин в 10 метрах от воды. Там она спряталась от холодного ветра.

• Достать животное с моря оказалось невозможно — волонтерам не удавалось подняться по скале из лодки. Для ее спасания была вызвана бригада альпинистов из подразделения МЧС «Крым-Спас». Кошка легко далась спасателям, и ее спокойно подняли в переноске на землю.

• После спасения Мусю отправили на осмотр к ветеринарам. Животное не получило травм, целыми оказались даже ее когти, что говорит о том, что она приземлилась в воду и затем уже поднялась на скалы. Тем не менее специалисты провели терапию, чтобы устранить обезвоживание, воспаления и стресс. Муся провела первую ночь после спасения в переноске, в которой ее привезли со скалы.

• История с кошкой Мусей вновь обратила внимание на проблемы, с которыми сталкиваются животные без хозяев. Они не просто вынуждены выживать в тяжелых условиях, когда им не хватает еды и тепла, но и рискуют столкнуться с жестоким отношением к себе со стороны человека. Спасение Муси многие назвали чудом, которое происходит далеко не с каждым питомцем. О том, как волонтеры стараются, чтобы как можно больше питомцев избежало беды, «Известия» рассказывают в фотогалерее ниже.

Проблема бездомных животных традиционно острая и резонансная для общества. Оказавшиеся или родившиеся на улице четвероногие вынуждены выживать самостоятельно вне зависимости от времени года и других факторов. Главной надеждой таких скитальцев остаются добрые люди. Благотворительный фонд «Ника» — одна из самых известных организаций, помогающих попавшим в беду братьям меньшим. Как волонтеры ищут приемные семьи для кошек — в фотогалерее «Известий» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Бесхозные коты — одни из наиболее частых гостей в приютах для животных. Обычно их приносят волонтеры или отлавливают по заявкам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Каждому животному обязательно оказывают первую медицинскую помощь, вакцинируют и, если возможно, стерилизуют Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков После этого кошку помещают на карантин в отдельную клетку. Параллельно с заживлением ран важно социализировать хвостатика Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Сложнее всего приходится зверям, родившимся уже на улице у одичавших родителей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков После карантина здоровую кошку переводят в общее помещение, из которого все желающие могут забрать ее к себе домой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Среди оказавшихся на улице нередко встречаются и породистые коты. Кого-то из них просто теряют, других выбрасывают. В группе риска чаще всего оказываются возрастные питомцы с плохой памятью: они могут разозлить хозяев своей рассеянностью или игнорированием лотка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Если у найденного пушистика есть вирусное заболевание, которое может передаться другим хвостатым, его оставляют в отдельном боксе в специальном помещении Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Таких инфицированных пациентов выводят на индивидуальные прогулки и отдают в добрые руки только при условии, что животное будет единственным в семье Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Когда кота забирают в новый дом, он предварительно получает специальный чип: если животное снова окажется на улице, его вернут именно в этот приют Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Животные без заразных инфекций могут начать вторую жизнь и в котокафе, где их ждут повышенное внимание людей и дружная компания сородичей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В таких заведениях установлены строгие правила. В частности, кошку можно кормить только специальным кормом и гладить только с ее согласия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Однако такие порядки действуют не везде. Например, в котокафе «Котики: смена» животные работают кототерапевтами для детей с расстройством аутистического спектра Фото: Карина Кононова Подопечные котокафе также могут обрести новую семью. Чаще всего внимание привлекают молодые игривые котята, но свой шанс есть и у возрастных кошек с травмами и повреждениями Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Чтобы стать котохозяином, нужно пройти собеседование с куратором кошки и договориться о процедуре Фото: Карина Кононова Судьбу питомца будут отслеживать и после заключения договора. Если уход окажется ненадлежащим, котокафе, как и приют, вправе изъять кошку обратно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Как правило, связь с новой семьей котика поддерживается минимум полтора месяца по договору, а неформально — иногда и бессрочно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Что известно о злоумышленнике

• Уже 24 февраля в Джанкое был задержан злоумышленник, сбросивший кошку Мусю со скалы. Им оказался турист из Санкт-Петербурга по имени Дмитрий. Он рассказал, что приехал в Крым автостопом на средства друзей. Сам он не работает и является инвалидом. На допросе он заявил, что ему не понравилось, как Муся ходила у него под ногами, а потом стала вырываться из рук.

• В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 («Жестокое обращение с животными»). Он был помещен на 10 суток в медицинский стационар. За происшествие с кошкой Мусей ему грозит лишение свободы до трех лет. Если будет определено, что подозреваемый применил садистские методы обращения с животным, максимальное наказание увеличится до пяти лет.