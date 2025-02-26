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Полиция Германии задержала судно по подозрению в обрыве подводного кабеля

Handelsblatt: полиция ФРГ задержала судно, подозреваемое в повреждении кабеля
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Фото: Getty Images/David Hecker
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Правоохранительные органы в Киле (Германия) провели проверку грузового судна «Арне», которое повредило подводный кабель передачи данных. Об этом 26 февраля сообщила немецкая газета Handelsblatt.

Отмечается, что судно, ходившее под флагом Антигуа и Барбуды и следовавшее в Испанию, задержали еще 21 февраля. Тогда его заподозрили в повреждении подводного кабеля передачи данных у шведского острова Готланд. Уточняется, что на судне отсутствовал якорь.

После допроса экипаж отпустили и судно продолжило путь. Представители правоохранительных органов от комментариев отказались, поскольку дело еще расследуется.

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Ранее, 21 февраля, телеканал SVT сообщал о повреждении подводного кабеля в пределах исключительной экономической зоны Швеции недалеко от острова Готланд в Балтийском море. Правоохранительные органы предположили, что кабель мог быть поврежден в результате внешнего воздействия.

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