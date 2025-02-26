КХЛ дисквалифицировала Никулина на один матч за колющий удар клюшкой в пах Комтуа

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал на один матч нападающего «Локомотива» Степана Никулина за колющий удар клюшкой в пах форварда «Динамо» Макса Комтуа. Об этом в среду, 26 февраля, сообщили в пресс-службе КХЛ.

Инцидент произошел во время матча 25 февраля в середине третьего периода, когда 23-летний нападающий нанес колющий удар клюшкой в пах Комтуа, после чего он был удален с площадки до конца игры. Матч «Локомотива» из Ярославля и московского «Динамо» завершился со счетом 1:3.

Никулин виновен в нарушении п. 1.15.2 ст. 28 («Удар клюшкой») Дисциплинарного регламента. В качестве наказания ему предстоит выплатить денежный штраф в размере от 30 тыс. до 70 тыс. рублей и пропустить один матч.

Победа «Динамо» позволила хоккеистам клуба досрочно гарантировать себе участие в плей-офф. Они вышли на третье место в Западной конференции. При этом «Локомотив» продолжает лидировать с 89 очками.