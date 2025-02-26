Госдума в I чтении приняла закон об упрощенном доступе газовщиков в квартиры

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет собственников и арендаторов квартир обеспечивать коммунальным службам беспрепятственный доступ к газовому оборудованию. Об этом 26 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ разработан под руководством главы комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова. По замыслу авторов, отказ в допуске газовщики смогут оспорить в суде, а сроки рассмотрения таких дел сократятся с 30 до 12 дней. После судебного решения специалисты смогут войти в квартиру с судебными приставами.

«Речь идет о повышении безопасности работы газового оборудования в наших многоквартирных домах», — сказал Пахомов

Кроме того, законопроект должен снизить случаи отключения газа во всём стояке при невозможности проверки в одной из квартир.

«В прошлом году были приняты решения, весьма конкретно и четко прописывающие и ужесточающие правила работы газораспределительных организаций и тех организаций, которые занимаются проверкой оборудования в квартирах. Но есть проблема, с которой на сегодняшний день мы сталкиваемся, — это банальный недопуск в квартиры», — добавил Сергей Пахомов.

Законопроект был внесен на рассмотрение 19 февраля. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов уточнил, что, согласно законопроекту, собственники и наниматели квартир по договору соцнайма будут обязаны предоставлять доступ специалистам для проверки газового оборудования.

Прежде, 18 февраля, правительство России поддержало законопроект, который обязывает собственников жилья и нанимателей квартир по договору социального найма обеспечивать обязательный доступ газовщиков к внутриквартирному оборудованию.