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Более половины опрошенных россиян признались в совершении импульсивных покупок

Исследование: около 60% опрошенных россиян иногда совершают импульсивные покупки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Большинство опрошенных россиян (56%) иногда совершают импульсивные покупки, каждый пятый делает это достаточно часто, и лишь 7% всегда анализируют свои траты. Об этом говорится в результатах исследования сети доставки суши и роллов «Много лосося», с которыми ознакомились «Известия» 27 февраля.

Аналитики также узнали, на чем люди готовы сэкономить и как они относятся к тренду No Buy — отказу от ненужных приобретений.

В 2025 году отказаться от ненужных покупок решило более трети респондентов (38%). Чуть меньше россиян (35%) относятся к тренду No Buy нейтрально, а 19% о нем даже не слышали.

Большая часть опрошенных (34%) сокращает свои расходы на одежду и обувь, 27% экономят на покупке бытовой техники, на косметику и парфюмерию в этом году потратят меньше лишь 18% участников исследования. Однако на еде и досуге россияне экономить не хотят: 52% и 26% опрошенных, соответственно, признались, что сокращать траты на доставку еды и развлечения по выходным не готовы.

Говоря об уникальных покупках, 34% респондентов назвали услуги парикмахеров, 25% — блюда, которые сложно приготовить самому, 19% — кофе из специализированных кафе, 11% — поездки на такси.

Чем государство богатеет: повысился уровень благосостояния россиян
Показатели финансовой грамотности также значительно выросли

Ранее, 19 января, сообщалось, что каждый второй опрошенный россиянин составляет финансовый план на год. Об этом говорилось в результатах исследования маркетплейса «Выберу.ру». При этом 45% респондентов рассказали, что верхнеуровнево планируют ежемесячные расходы и доходы, оставляя за собой право корректировать стратегию в течение 12 месяцев.

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