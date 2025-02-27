28 февраля — Онисим Овчар: история, традиции и приметы народного праздника

Ежегодно 28 февраля православные верующие чтят память апостола от семидесяти, епископа Византийского Онисима, жившего в начале первого тысячелетия. В народном календаре праздник носит название Онисим Овчар, он богат традициями и приметами, отражающими связь наших предков с природой и сельским хозяйством. В 2025 году этот день выпадает на пятницу. О его истории и традициях читайте в материале «Известий».

Онисим Овчар – 2025: история праздника

Святой Онисим родился в I веке во фригийском городе Колоссы на территории современной Турции. Изначально он был рабом знатного христианина Филимона. После серьезной провинности перед господином юноша совершил побег в Рим, однако был пойман и брошен в тюрьму.

Именно там Онисим познакомился с апостолом Павлом, также находившимся в заключении. Молодой человек стал его преданным учеником, принял христианство и служил ему в тюрьме, как сын.

Павел упоминает об Онисиме в Послании к Колоссянам, называя его своим верным и возлюбленным братом. Когда молодому человеку пришло время возвращаться к господину, апостол, лично знавший Филимона, написал полное любви письмо, в котором попросил простить беглого раба и принять его как брата во Христе. Тот проникся посланием и даровал юноше не только прощение, но и свободу, отослав обратно в Рим.

Впоследствии сам Филимон удостоился епископского сана, Онисим же продолжил служение апостолам до самой их смерти, после чего проповедовал Евангелие в Испании, Карпетании, в Колоссах и Патрах.

Во время правления императора Траяна, развязавшего масштабные гонения на христиан, святой Онисим был схвачен и брошен в тюрьму на 18 дней, после чего сослан в заточение в город Путеолы. Через некоторое время священномученика вызвал епарх Тертилл и, убедившись, что вера узника во Христа не уменьшилась, подверг его жестокому избиению камнями и казни.

Традиции и обряды Онисима Овчара, отмечаемого 28 февраля

В народном календаре в разных регионах праздник носил различные названия: Онисим Зимобор, Онисим Овчарник, Онисим Зорник. Предки считали, что 28 февраля зима теряет свой второй рог (первого она лишается 24 февраля на Власьев день), а значит, итог ее «схватки» с весной предрешен. По этому случаю приговаривали: «Кому идти вперед, а кому вспять повернуть».

На Руси Онисима считали покровителем домашних животных, особенно овец. Его праздник было принято начинать с визита в церковь — предки молили святого о защите скота от болезней и напастей.

В центре внимания 28 февраля были овцы, которым наступало время ягниться. Чтобы стадо пополнилось большим количеством здорового потомства, крестьяне проводили специальный обряд «окликания» звезд с участием пастуха. Вечером выходили за околицу, по три раза кланялись на четыре стороны, а затем овчар становился ногами на руно и произносил специальный заговор, приглашая звезды «заглянуть» во двор. Предки верили, что после этих действий ягнят в хозяйстве будет столько, сколько звезд на небе. Затем хозяин приглашал пастуха в дом на угощение.

В некоторых губерниях в праздник женщины выставляли пряжу на утренний мороз («зарнили»), чтобы она стала крепкой и чистой, а нитки из нее — гладкими и послушными.

Еще один обычай дня был связан с посевными работами. На Онисима надлежало вынести во двор семена для закалки и оставить их там на три утренних зари. Считалось, что так они лучше взойдут и дадут обильный урожай. Крестьяне по этому поводу говорили: «Как в феврале аукнется, так осенью откликнется».

Что можно и нельзя делать во время празднования Онисима Овчара

Вечером 28 февраля следовало накрыть богатый стол, пригласив в гости родных и друзей. По поверью, обилие блюд привлекало в семью безбедный год.

Гостям, в свою очередь, было запрещено входить в чужой дом с пустыми руками, следовало принести хозяевам подарок, пусть и символический. Особенно приветствовались вещи, сделанные из овчины.

На Онисима полагалось трудиться, ухаживать за домашними животными, а вот резать скот и вычесывать овец запрещалось. Кроме того, в праздник не рекомендовалось ссориться, обманывать и лицемерить, чтобы не привлечь неудачу. Также не следовало давать деньги в долг, вести разговоры о финансах, начинать новые дела или отправляться в дальние поездки.

Народные приметы 28 февраля

В праздник наши предки внимательно наблюдали за природой. Считалось, что в это время зима окончательно теряет свою силу, уступая место весне. В народе приговаривали: «На Онисима Овчарника зима становится безрогой». Также крестьяне верили: какой будет погода 28 февраля, таким станет и предстоящий сентябрь.

Длинные и большие сосульки указывали на затяжную весну, а обильное таяние снега, появление луж сулило хороший урожай. Яркая луна в ночь на 28 февраля предвещала морозы в ближайшие дни, а ярко-красный закат — сильную метель.

Ранее «Известия» рассказали об истории, традициях и приметах народного праздника Алексей Рыбный.