Какой русский праздник сегодня, 27 февраля — Кирилл Весноуказчик: народные приметы погоды, бытовые и мистические

Православная церковь 27 февраля чтит память равноапостольного Кирилла, учителя Словенского. Вместе с братом Мефодием он создал первую славянскую азбуку. На Руси праздник в честь святого называли Кирилл Весноуказчик. «Известия» рассказывают о связанных с ним традициях и народных приметах.

Народный праздник 27 февраля — Кирилл Весноуказчик

Святые Константин (Кирилл — имя после принятия монашества) и Мефодий родились в IX веке в греческом городе Солуни. С малых лет Константин демонстрировал склонность к постижению различных наук. Он обучался вместе с наследником византийского престола и в совершенстве овладел несколькими языками. За свои выдающиеся знания юноша получил прозвище Философ.

После окончания обучения Константин занял почетную должность хранителя патриаршей библиотеки при храме Святой Софии в Константинополе. Однако душа святого лежала к молитвенному уединению и научной работе. Он тайно покинул город и ушел в монастырь на горе Олимп, где жил его брат Мефодий. Но император велел вернуть Константина на государственную службу.

В 862 году моравский князь Ростислав обратился к византийскому императору с просьбой прислать учителей, которые могли бы проповедовать на славянском языке. Для этой миссии были выбраны Константин и Мефодий. Вместе святые составили славянскую азбуку и перевели с ее помощью Евангелие, Апостол, Псалтирь и другие богослужебные книги.

Деятельность миссионеров привлекла внимание немецких епископов, которые считали, что служба может проходить только на трех языках: древнееврейском, греческом и латинском. Константин вступил с ними в дискуссию, указав, что Бог неспроста наделил апостолов способностью проповедовать на всех языках.

Несмотря на победу в прениях, братья всё же были вынуждены вернуться в Рим, чтобы получить благословение папы римского Адриана II. С собой они привезли мощи папы римского Климента, обретенные во время путешествия по Херсонесу. Святых встретили как героев, а понтифик утвердил переведенное ими богослужение.

Во время поездки в Рим Константин тяжело заболел и, предчувствуя скорую кончину, принял монашество под именем Кирилл. Святой Мефодий же вернулся в Моравию и продолжил просвещать славянские народы.

На Руси равноапостольного Кирилла стали называть Весноуказчиком, так как по погоде в его праздник судили о наступающей весне. Святому молились о помощи в учении, укреплении веры, победы над страхами, защите жилья от стихийных бедствий и иных бед.

Приметы погоды, бытовые и мистические на сегодня

На Кирилла Весноуказчика крестьяне выходили в поля, чтобы как следует утоптать снег. В конце зимы для земледельцев было особенно важно сохранить покров как можно дольше, чтобы с приходом тепла он напитал влагой почву. Наши предки знали, что, чем больше снега останется на полях, тем богаче будет урожай зерновых.

В деревнях к празднику непременно варили сбитень — горячий напиток с добавлением меда, трав и пряностей. В каждой семье был свой рецепт, передававшийся из поколение в поколение и хранившийся в строгом секрете. Сбитнем угощали домочадцев и соседей, а излишки отправляли на продажу. Считалось, что на Кирилла следует обязательно выпить хотя бы глоток этого напитка, чтобы укрепить силы и избежать различных хворей.

День Кирилла Весноуказчика также называли Бабьи Взбрыксы, ведь 27 февраля женщины навещали повитух, которые принимали у них роды. Приходить в гости с пустыми руками считалось дурным тоном, поэтому матери готовили угощения: пироги, мясо, яйца и т. д. Более состоятельные женщины дарили повитухам вышитые платки, полотенца, платья и т. п. Мужчины тоже участвовали в процессе одаривания — они варили пиво на воде, собранной из семи святых источников.

Для молодых родителей посещение повитухи на Кирилла Весноуказчика было обязательным. По поверьям, в противном случае ребенок будет капризным и болезненным.

Также верили, что в ночь на 27 февраля снятся вещие сны. Их старались запомнить, но никому не рассказывали, опасаясь, что всё плохое сбудется, а хорошее не исполнится.

На Кирилла наши предки обращали внимание на погодные приметы, надеясь узнать, какой будет весна. Если в праздник было солнечно и тепло, готовились к заморозкам. Мороз сулил жаркое и сухое лето, а громкое пение синиц предвещало скорое потепление.

Суеверия на Руси

С Кириллом Весноуказчиком на Руси связывали различные суеверия. Согласно народным поверьям, в этот день не стоит менять прическу, иначе можно сильно заболеть. Также запрещалось грустить и жаловаться на жизнь, чтобы не навлечь на себя еще больше неприятностей.

В деревнях крошки, оставшиеся после трапезы, нередко отдавали птицам, однако 27 февраля делать так строго запрещалось. Считалось, что человек, подкармливающий птиц со стола, может потерять кого-то из родственников. Помимо этого, на Кирилла не стригли ногти, опасаясь укоротить свою жизнь.

Ранее «Известия» рассказали о традициях и приметах народного праздника Алексей Рыбный.