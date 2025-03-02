Всемирный день писателя — ежегодный праздник работников пера, который отмечается в разных странах мира 3 марта. Этот день важен не только для профессиональный писателей, но и для всех, кто занимается литературным творчеством. В 2025 году дата выпадает на понедельник. О том, когда появился праздник и как его будут праздновать в текущем году, рассказывают «Известия».

История Всемирного дня писателя, отмечаемого 3 марта

История торжества уходит корнями в начало XX века, когда в Лондоне был основан клуб PEN (в переводе с англ. — «ручка»), объединяющий поэтов, очеркистов и романистов. Собственно название клуба и является аббревиатурой английских слов poets, essayists и novelists.

В 1923 году состоялся первый международный конгресс организации в столице Великобритании. Тогда же в ряде государств были созданы первые PEN-центры. Сегодня они действуют в 130 странах. С момента основания литературного объединения его участники выступают за свободу слова, а также против фальсификации и искажения публичных фактов, следуя этим принципам по сей день.

В 1986 году на очередном конгрессе клуба было решено учредить Всемирный день писателя (англ. World Writers' Day), чтобы поддержать молодых литераторов и напоминать о роли писателей в мире, в том числе в формировании общественного мнения, и о развитии культурного диалога между странами. И, конечно, День писателя — прекрасный повод вспомнить великих авторов, чьи произведения вошли в сокровищницу мировой литературы.

При этом у поэтов есть отдельный праздник — Всемирный день поэзии, который отмечается 21 марта. А 23 апреля празднуют Всемирный день книги.

Как отмечают День писателя в России и мире — 2025

Традиционно в День писателя проводятся творческие встречи литераторов. На них обсуждают рабочие вопросы, современные веяния в литературе и презентуют новые книги. Авторы популярных произведений проводят встречи с читателями и автограф-сессии в книжных магазинах и других общественных пространствах.

Многие издательства специально к празднику выпускают коллекционные издания книг, а в книжных магазинах проводятся акции и розыгрыши для покупателей. К торжеству часто приурочено вручение литературных премий и выпуск книг новых авторов.

В СМИ выходят сюжеты как о прославленных, так и о начинающих писателях. Подобные разговоры организуют в учреждениях культуры и образования. Для взрослых и детей проводят познавательные экскурсии, занимательные уроки литературы и викторины.

В ходе этих мероприятий посетители могут узнать, когда зародилась профессия писателя, как создаются книги, откуда авторы черпают вдохновение, и даже сами попробовать себя в роли писателя.

Интересные факты о писателях

Текущий год станет особенным для мировой литературы. В 2025 году будут отмечаться юбилеи Александра Грибоедова, Антона Чехова, Александра Куприна, Ивана Бунина, Михаила Шолохова, Александра Твардовского, Льва Кассиля, Сергея Есенина, Иосифа Бродского, Альфонса Доде, Ги де Мопассана, Антуана де Сент-Экзюпери, Марка Твена, Гарри Гаррисона и многих других.

Ко Всемирному дню писателя «Известия» собрали интересные факты о некоторых юбилярах:

• Александр Куприн активно поддерживал молодых писателей и был одним из организаторов Союза писателей России. До начала писательской карьеры он пробовал себя в журналистике: писал статьи, очерки и репортажи. В свободное время любил отдых на природе и охоту;

• Борис Пастернак, чей юбилей отмечался в феврале, был заядлым огородником. Получив дачу в подмосковном Переделкино, он много времени проводил в саду. Согласно воспоминаниям современников, лучше всего у него росли кабачки;

• Антон Чехов, автор известной фразы «В человеке должно быть всё прекрасно», активно воплощал ее личным примером. За всю жизнь его ни разу не видели в неопрятном виде. Писатель тщательно следил за своей внешностью и даже за рабочий стол в своем кабинете садился в парадном костюме;

• большим эстетом был и Ги де Мопассан. Как и многие другие представители французской интеллигенции того времени он питал весьма противоречивые чувства к одному из самых узнаваемых символов Парижа — Эйфелевой башне. Он считал, что башня уродует его любимый город и называл ее неуклюжим скелетом.

Ранее «Известия» писали, что россияне стали тратить больше денег на покупку книг.