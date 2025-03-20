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Месячная аудитория Rutube выросла на 72% в сравнении с февралем прошлого года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Месячная аудитория видеохостинга Rutube в феврале составила 77 млн пользователей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 72%. Такие цифры в четверг, 20 марта, привел заместителя генерального директора, глава цифрового блока «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский.

«Также среднесуточный охват за февраль составил 17,6 млн, а рост за год — 239%. Количество просмотров превысило 4,2 млрд просмотров, что в пять раз выше данных аналогичного периода. А общее время смотрения возросло более чем в шесть раз», — отметил он.

По словам Косинского, разнообразие контента платформы выросло втрое. Основной прирост идет за счет оригинального контента авторов, благодаря которому количество подписчиков выросло в 2,5 раза.

«Всё это говорит о стабильно растущем интересе к Rutube российских пользователей. Более того, в ближайшее время на платформе станет больше зарубежных блогеров, в частности авторов из Китая», — заключил медиаменеджер.

Ранее в этот же день стало известно о закрытии с 1 июня для массовой аудитории видеохостинга Nuum, запущенного МТС в конце 2023 года. Решение о закрытии платформы, которая создавалась для того, чтобы заместить YouTube и TikTok, в МТС объяснили «новой стратегией трансформации компании».

«В условиях высокой ставки МТС концентрируется на эффективности бизнеса и проектах с быстрой окупаемостью. Развитие b2c видеохостинга признано недостаточно эффективным», — заявил представитель МТС в комментарии РБК.

Технологическая инфраструктура Nuum перейдет рекламному подразделению МТС AdTech. В перспективе ее начнут использовать для создания рекламной сети видеобаннеров для электронной коммерции.

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