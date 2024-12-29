Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичным веществом
В селе Красная Сопка Красноярского края четверо детей погибли от отравления токсичным веществом, которое поступало в организм более 10 часов. Об этом 29 декабря сообщил руководитель управления криминалистики Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии Артем Кротов.
«Установлено постоянное и непрерывное поступление в организм детей токсического средства несколькими путями и возможность токсического воздействия в течение длительного времени. Это все время пребывания в квартире после обработки, вплоть до момента убытия в лечебное учреждение и начала детоксикационной терапии, то есть более 10–13 часов», — сообщил ТАСС Кротов.
Также указано, что всего в рамках расследования уголовного дела о гибели детей было проведено четыре судебно-медицинских экспертизы.
Об отравлении семьи с четырьмя детьми в селе Красная Сопка Красноярского края сообщалось 21 сентября. Семья обратилась за медицинской помощью в больницу с признаками тошноты и рвоты. В результате резкого ухудшения самочувствия несовершеннолетние брат и сестра скончались. Позже, 22 сентября, умер третий ребенок, а 23-го числа — четвертый. В ГСУ СК России по региону рассказали, что на момент происшествия мать погибших детей находилась на девятом месяце беременности.
Ранее, 2 декабря, в СК РФ сообщили, что причиной отравления стало неправильное использование дихлофоса. Согласно данным ведомства, яды от дихлофоса, который хаотично распылял глава семьи, попали на все поверхности дома и вещи. По словам экспертов, попадание инсектицидов на одежду, игрушки, бытовые предметы повлекло за собой смерть несовершеннолетних.
3 декабря 34-летнему отцу четырех детей, которые погибли от отравления дихлофосом в Красноярском крае, было предъявлено обвинение, мужчина признал свою вину в случившемся.