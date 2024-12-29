СМИ рассказали об ухудшении отношений между Германией и Турцией из-за кебаба
Отношения Турции и Германии обострились из-за споров о правильной технологии приготовления кебаба. Об этом 29 декабря пишет британская газета The Telegraph, назвав ситуацию с популярным блюдом «войной» между странами.
«Берлин и Анкара поссорились из-за мясной еды, а ЕС (Евросоюз. — Ред.) должен был принять решение о будущем статусе популярного фастфуда», — говорится в публикации.
В апреле Турция подала заявку на регистрацию турецкой версии блюда в ЕС, что будет гарантировать ему тот же уровень защиты, что и французскому шампанскому или неаполитанской пицце из Италии, отметили в издании. После этого Германия подала жалобу.
Как объяснили авторы материала, если Брюссель встанет на сторону Турции, ФРГ будет вынуждена либо полностью сменить название кебаба, либо готовить блюдо в соответствии с турецкой рецептурой.
До весны Германия и Турция самостоятельно решают вопрос. Если страны не найдут компромисс, разрешать конфликт из-за донер-кебаба будет Еврокомиссия (ЕК).
Ранее, 27 сентября, сообщалось, что ЕК дала шесть месяцев Германии и Турции на разрешение спора о правильном рецепте приготовления донер-кебаба. Если Турция победит в этом споре, популярное блюдо придется продавать в Европе под новым названием.