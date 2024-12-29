Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о 120 погибших при крушении самолета в Южной Корее
Мир
ООН назвала 2024 год «одним из худших для детей»
Спорт
Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по голевым передачам в НХЛ
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за передачу Украине фото объектов ТЭК Подмосковья
Мир
Лавров назвал передачу Данией второй партии F-16 Украине попыткой эскалации
Мир
В МВД Эстонии не увидели необходимости закрывать границы с Россией
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника ВСУ над Крымом
Армия
В Курской области Росгвардия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее
Мир
СМИ рассказали об ухудшении отношений между Германией и Турцией из-за кебаба
Мир
У разбившегося в Южной Корее самолета были проблемы с двигателем незадолго до катастрофы
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и гололед в Москве 29 декабря
Мир
Лавров заявил о необходимости отказаться от моратория на размещение РСМД
Мир
Разбившийся в Южной Корее самолет пытался совершить посадку на фюзеляж
Армия
Расчет РЗСО «Град» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении
Спорт
Российский шахматист Мурзин стал чемпионом мира по рапиду
Мир
MWM сообщил об угрозе важнейшим самолетам НАТО от первого полка ВС РФ с ЗРК-500
Общество
Правительство России повысило доступность бесплатных социальных услуг

СМИ рассказали об ухудшении отношений между Германией и Турцией из-за кебаба

Telegraph: ФРГ и Турция поссорились из-за разных стандартов приготовления кебаба
0
Фото: Global Look Press/Jens Kalaene
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Отношения Турции и Германии обострились из-за споров о правильной технологии приготовления кебаба. Об этом 29 декабря пишет британская газета The Telegraph, назвав ситуацию с популярным блюдом «войной» между странами.

«Берлин и Анкара поссорились из-за мясной еды, а ЕС (Евросоюз. — Ред.) должен был принять решение о будущем статусе популярного фастфуда», — говорится в публикации.

В апреле Турция подала заявку на регистрацию турецкой версии блюда в ЕС, что будет гарантировать ему тот же уровень защиты, что и французскому шампанскому или неаполитанской пицце из Италии, отметили в издании. После этого Германия подала жалобу.

Как объяснили авторы материала, если Брюссель встанет на сторону Турции, ФРГ будет вынуждена либо полностью сменить название кебаба, либо готовить блюдо в соответствии с турецкой рецептурой.

До весны Германия и Турция самостоятельно решают вопрос. Если страны не найдут компромисс, разрешать конфликт из-за донер-кебаба будет Еврокомиссия (ЕК).

Кулинарный поединок: Германия и Турция поссорились из-за донер-кебабов
Еврокомиссия дала странам полгода на поиск компромисса

Ранее, 27 сентября, сообщалось, что ЕК дала шесть месяцев Германии и Турции на разрешение спора о правильном рецепте приготовления донер-кебаба. Если Турция победит в этом споре, популярное блюдо придется продавать в Европе под новым названием.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024