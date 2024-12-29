Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по голевым передачам в НХЛ
Российский нападающий Никита Кучеров, играющий за хоккейный клуб (ХК) «Тамп-Бэй Лайтнинг», набрал три очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс», состоявшегося 29 декабря.
Матч завершился со счетом 6:2 в пользу «Тампы».
У победителей шайбы забросили Никита Кучеров, Райан Макдона, Брэйден Пойнт, Энтони Сирелли и Ник Пол. В проигравшей команде отличились Артемий Панарин и Винсент Трочек.
У Кучерова в настоящий момент насчитывается 590 передач, он обошел Мартина Сент-Луиса, у него 588 ассистов. Рекорд по результативным передачам в истории «Тампы» остается за Виктором Хедманом, на счету которого их 597.
Ранее, 25 декабря, российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин и его соотечественник из «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков вошли в список лучших голкиперов недели НХЛ.