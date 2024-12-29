Маск назвал интересной перспективу появления российской АЭС на Луне к 2035 году
Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск назвал интересной информацию телеканала RT о планах России к 2035 году доставить на Луну атомную электростанцию (АЭС). Об этом он 28 декабря написал в социальной сети X (бывш. Twitter).
В сообщении RT утверждается, что данные о ядерной установке на Луне, которая будет возведена в партнерстве с Китаем и Индией к 2035 году, предоставлены госкорпорации «Роскосмос».
«Интересно», — прокомментировал Маск.
Ранее, 24 декабря, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что Россия находится на третьем месте по созданию национальной космической группировки. По его словам, на сегодняшний день группировка насчитывает около 288 спутников.