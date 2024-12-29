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Российский шахматист Мурзин стал чемпионом мира по рапиду

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Фото: t.me/ruchessfed
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Российский шахматист Володар Мурзин 28 декабря выиграл чемпионат мира (ЧМ) по рапиду, который прошел в Нью-Йорке, сообщила газета «Спорт-Экспресс».

По результатам 13 партий 18-летний шахматист набрал 10 очков. В заключительном туре он сыграл вничью белыми фигурами с Кареном Григоряном из Армении. Во время турнира Мурзин был «посеян» под 59 номером.

Второе место на чемпионате мира по быстрым шахматам занял россиянин Александр Грищук, а третье — россиянин Ян Непомнящий, который набрал 9,5 очка. Таким образом, Россия забрала весь пьедестал на ЧМ по рапиду.

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Ранее, 28 декабря, стало известно о том, что международная федерация шахмат (ФИДЕ) дисквалифицировала норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена на чемпионате мира по блицу и рапиду из-за нарушения дресс-кода. Причиной отстранения шахматиста стали джинсы, в которых он пришел на очередной день соревнований.

Накануне, 27 декабря, российский шахматист Ян Непомнящий был оштрафован на $200 из-за несоответствующего дресс-кода на чемпионе мира по блицу и рапиду, который проходил в Нью-Йорке.

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