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МО Тайваня обнаружило приближение к острову пяти самолетов и пяти кораблей Китая

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Фото: Global Look Press/Ministry of Defence of the Russi
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Минобороны Тайваня сообщило 29 декабря о пяти самолетах и пяти кораблях Народно-освободительной армии Китая (НОАК), приблизившихся к острову.

«Пять самолетов НОАК и пять кораблей НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены сегодня. Три самолета пересекли срединную линию и вошли в северную и юго-западную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня», — проинформировала пресс-служба в сети X (бывш. Twitter).

Также в сообщении сказано, что правительство Тайваня отслеживало ситуацию и отреагировало должным образом.

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Ранее, 28 декабря, минобороны Тайваня сообщило о приближении к острову семи самолетов и пяти кораблей КНР. Один из самолетов пересек срединную линию и вошел в северную зону ПВО.

22 декабря МИД Китая выразил сильное недовольство военной помощью США Тайваню и призвал Вашингтон прекратить осуществлять опасные действия, подрывающие мир и стабильность в Тайваньском проливе.

20 декабря сообщалось, что Госдеп США одобрил возможную продажу тайбэйскому экономическому и культурному представительству в Соединенных Штатах системы военной связи и соответствующего оборудования на предполагаемую стоимость $265 млн. Тогда же действующий президент США Джо Байден поручил выделить Тайваню военную помощь в размере $571 млн.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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