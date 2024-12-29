МО Тайваня обнаружило приближение к острову пяти самолетов и пяти кораблей Китая
Минобороны Тайваня сообщило 29 декабря о пяти самолетах и пяти кораблях Народно-освободительной армии Китая (НОАК), приблизившихся к острову.
«Пять самолетов НОАК и пять кораблей НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены сегодня. Три самолета пересекли срединную линию и вошли в северную и юго-западную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня», — проинформировала пресс-служба в сети X (бывш. Twitter).
Также в сообщении сказано, что правительство Тайваня отслеживало ситуацию и отреагировало должным образом.
Ранее, 28 декабря, минобороны Тайваня сообщило о приближении к острову семи самолетов и пяти кораблей КНР. Один из самолетов пересек срединную линию и вошел в северную зону ПВО.
22 декабря МИД Китая выразил сильное недовольство военной помощью США Тайваню и призвал Вашингтон прекратить осуществлять опасные действия, подрывающие мир и стабильность в Тайваньском проливе.
20 декабря сообщалось, что Госдеп США одобрил возможную продажу тайбэйскому экономическому и культурному представительству в Соединенных Штатах системы военной связи и соответствующего оборудования на предполагаемую стоимость $265 млн. Тогда же действующий президент США Джо Байден поручил выделить Тайваню военную помощь в размере $571 млн.
Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.
Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.