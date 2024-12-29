Экипажи истребителей Су-35 осуществили прикрытие экипажей ВКС в Курской области
Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России осуществили прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области. Об этом 29 декабря сообщило Минобороны России.
Отмечается, что осуществлялось воздушное прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, с помощью комплекса авиационного вооружения самолет выполнил обнаружение объектов противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.
Ранее, 26 декабря, в МО РФ сообщили, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар по разведанным вражеским целям наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.