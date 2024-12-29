В Нижнем Новгороде из ресторана эвакуировали 150 человек из-за загоревшегося мангала
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- В Нижнем Новгороде из ресторана эвакуировали 150 человек из-за загоревшегося мангала
В одном из ресторанов Нижнего Новгорода было эвакуировано 150 человек из-за загоревшегося мангала. Об этом 28 декабря в своем Telegram-канале сообщило управление МЧС России по Нижегородской области.
«На улице Пискунова в ресторане загорелся мангал. Пожарные МЧС России эвакуировали из здания 150 человек», — написали представители ведомства.
Известно, что площадь пожара составила 2 кв. м. Огонь успешно ликвидировали прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России.
Ранее, 28 декабря, стало известно о том, что в Москве на Андроньевской площади загорелось такси. Предварительно, транспортное средство загорелось в результате ДТП на пересечении улиц Николоямской и Сергия Радонежского.
До этого, 27 декабря, МЧС Кубани сообщили о ликвидации возгорания в здании общественного питания. О возгорании стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что огонь охватил территорию 160 кв. м. Над его ликвидацией работали 63 спасателя и 18 единиц техники.