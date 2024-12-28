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Общий объем бюджетных мест на 2025 учебный год в российских вузах составит 619,1 тыс.

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Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
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Общий объем бюджетных мест на 2025/26 учебный год в российских вузах составит 619,1 тыс. Об этом 28 декабря сообщается на сайте Минобрнауки.

«Самый большой прирост бюджетных мест пришелся на медицинские специальности. А наибольшее количество мест в целом установлено по направлениям подготовки и специальностям в области инженерного дела», — проинформировала пресс-служба ведомства.

Уточняется, что вузам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР) и (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей направлено 27,1 тыс. бюджетных мест, из которых по программам бакалавриата и специалитета выделено более 18,2 тыс. мест.

Кроме того, в Минобрнауки отметили, что 73% от числа всех мест распределено по регионам России. Наибольшим количеством бюджетных мест среди региональных вузов стали Уральский (УрФУ), Казанский (КФУ), Южный (ЮФУ) и Сибирский федеральные университеты (СФУ), а также Донской государственный технический университет (ДГТУ).

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Ранее, 23 декабря, глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что число бюджетных мест в высших учебных заведениях (ВУЗ) страны увеличится в 2025 году. Он подчеркнул, что важно учитывать не только количество бюджетных мест в вузах, но и качество обучения и содержание образовательных программ.

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