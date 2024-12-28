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Эксперт рассказал о том, как сэкономить на такси в новогодние праздники

Эксперт Тузов: чтобы сэкономить на такси, важно выбирать менее загруженное время
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Каждый год с наступлением новогодних праздников такси становится особенно востребованным видом транспорта. Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов рассказал «Известиям» 28 декабря, чтобы сэкономить на такси, важно заранее планировать поездки, выбирать менее загруженное время или рассматривать альтернативные способы передвижения.

«Повышенный спрос приводит к дефициту машин, поэтому агрегаторы вынуждены применять повышающие коэффициенты. Многие водители предпочитают провести праздники с семьей вместо выхода на линию, что еще больше сокращает доступность машин, особенно в сегментах бизнес и премиум», — сказал он, также отметив общий дефицит кадров в отрасли.

По его словам, рост цен на такси в новогодние дни может составить от 4 до 20%. Самые высокие тарифы ожидаются в ночь на 1 января, особенно в первые несколько часов после боя курантов. Повышенный спрос сохранится и на протяжении новогодних каникул, но тут всё зависит от конкретного дня, времени и погодных условий.

Эконом-сегмент в меньшей степени ощутит повышение цен, так как спрос здесь распределяется равномернее. Однако пассажиры должны быть готовы к более длительному ожиданию из-за нехватки машин, добавил Тузов.

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Среди факторов, которые влияют на стоимость такси, он назвал время поездки: самые дорогие часы — поздний вечер 31 декабря, первые часы нового года и утро 1 января. Также имеет значение местоположение: поездки из центра города, где проходят основные мероприятия, обойдутся дороже. Учитывается и длина маршрута: долгие поездки дорожают из-за пробок и сложных погодных условий. Многое зависит и от класса такси: в премиум-сегменте цены повышаются значительно сильнее из-за низкой доступности машин.

«Стоимость поездки начинает расти 31 декабря после 15:00 и снижается 1 января после 8:00, когда количество работающих водителей резко возрастает. Уже после 2:00 1 января число машин увеличивается, и хоть тарифы не возвращаются к обычному уровню, они становятся значительно ниже, чем в полночь. Самое выгодное время для вызова такси в новогоднюю ночь — с 2:30 до 4:30, а вечером 31 декабря — до 20:00–22:00. Большого секрета в этом нет, очевидно, что большинство водителей к 22:00 вечера 31 декабря приезжают домой к семьям, а после встречи нового года возвращаются к работе», — объяснил Тузов.

Он посоветовал, чтобы минимизировать расходы, планировать поездку заранее. Эксперт рекомендовал использовать функцию предварительного заказа, чтобы избежать пиковых нагрузок.

«Перемещайтесь в подходящее время. Например, выгоднее заказать такси утром 1 января или вечером 31 декабря до 20:00. Рассмотрите альтернативы: используйте каршеринг или общественный транспорт. Согласно прогнозам, аренда автомобиля через каршеринг в новогодние праздники может быть значительно дешевле, чем такси, особенно в моменты повышенного спроса. Например, поездка на каршеринге, который стоит от 7 до 15 рублей за минуту (в зависимости от модели автомобиля и времени суток), может обойтись на 30–50% дешевле, чем такси», — сказал эксперт.

Ранее, 26 декабря, сообщалось, что замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил ограничить возможности таксистов завышать цены на свои услуги. Поправки парламентарий предложил учесть в законопроекте Минэкономразвития «О платформенной экономике в РФ», корректировки уже направлены в Минэк.

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