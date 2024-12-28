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Старейший из участников Перл-Харбора умер в возрасте 105 лет

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Фото: AP/Mass Communication Specialist 2nd Class Allen Michael Amani
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В США в возрасте 105 лет умер старейший из оставшихся в живых участников событий на базе Перл-Харбор в 1941 году и последний выживший член экипажа линкора USS Utah Уоррен Аптон. Об этом 28 декабря сообщило агентство Associated Press (AP).

Аптон умер в больнице 25 декабря в штате Калифорния после продолжительных осложнений, которые были вызваны пневмонией. Ему было 22 года, когда японская авиация атаковала военно-морскую базу США.

В своих интервью он рассказывал, что после второго удара торпеды в корабль, на котором он находился, произошел крен судна и его переворот. Только вплавь он добрался до острова Форд, где смог укрыться от обстрелов с воздуха, а спустя полчаса мужчину эвакуировали.

Издание отметило, что после смерти Аптона в живых осталось только 15 человек, переживших данную атаку.

Атака Японии в 1941 году на американские силы, находившиеся на военно-морской базе в Перл-Харборе, стала поводом к участию США во Второй мировой войне.

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