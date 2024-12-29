Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о 120 погибших при крушении самолета в Южной Корее
Мир
ООН назвала 2024 год «одним из худших для детей»
Спорт
Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по голевым передачам в НХЛ
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за передачу Украине фото объектов ТЭК Подмосковья
Мир
Лавров назвал передачу Данией второй партии F-16 Украине попыткой эскалации
Мир
В МВД Эстонии не увидели необходимости закрывать границы с Россией
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника ВСУ над Крымом
Армия
В Курской области Росгвардия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее
Мир
СМИ рассказали об ухудшении отношений между Германией и Турцией из-за кебаба
Мир
У разбившегося в Южной Корее самолета были проблемы с двигателем незадолго до катастрофы
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и гололед в Москве 29 декабря
Мир
Лавров заявил о необходимости отказаться от моратория на размещение РСМД
Мир
Разбившийся в Южной Корее самолет пытался совершить посадку на фюзеляж
Армия
Расчет РЗСО «Град» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении
Спорт
Российский шахматист Мурзин стал чемпионом мира по рапиду
Мир
MWM сообщил об угрозе важнейшим самолетам НАТО от первого полка ВС РФ с ЗРК-500
Общество
Правительство России повысило доступность бесплатных социальных услуг

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в 2025 году

Астролог Кройцер: 2025 год обещает быть годом трансформаций и мудрости
0
Фото: Getty Images/Anadolu
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Следующий, 2025 год, проходящий под знаком Змеи по восточному календарю, обещает быть годом трансформаций, мудрости и осознанных действий, рассказала «Известиям» 29 декабря астролог Светлана Кройцер.

«Змея — символ интуиции, внутренней силы и гибкости. Она помогает обретать новые знания, выходить на новый уровень понимания мира и самой жизни. Однако Змея требует от нас осторожности, вдумчивости и терпения: важно не спешить, а строить свои планы обдуманно и с учетом всех нюансов», — отметила она.

По ее словам, астрологическая ситуация года обещает множество перемен, особенно весной, после череды солнечных и лунных затмений. В эти месяцы начнется новый жизненный этап, который потребует умения отпускать старое и смело смотреть в будущее.

Год Змеи несет энергию трансформации и обновления. Он подходит для осознанной работы над собой, избавления от вредных привычек и приобретения новых навыков, развития интуиции и духовного роста, глубокого анализа личной и профессиональной жизни.

«В то же время Змея предупреждает: не принимайте поспешных решений. Постарайтесь избегать конфликтов, а вместо этого сосредоточьтесь на поиске компромиссов и сохранении внутреннего равновесия», — подчеркнула Кройцер.

При этом весна 2025 года станет ключевым периодом. Апрель и май — время больших перемен. Солнечные и лунные затмения создадут возможность завершить дела 2024 года и перейти к новому этапу жизни. В этот период стоит быть особенно осторожными в отношениях и бизнесе: начатые в это время союзы могут оказаться нестабильными.

Овен

Для Овнов 2025 год станет временем испытания на терпение и зрелость. Им придется пересмотреть приоритеты, особенно в карьере. Весна принесет возможность карьерного роста, но важно не забывать об отдыхе и гармонии в отношениях с близкими.

Телец

2025 год благоволит Тельцам в финансовых вопросах. Это хорошее время для долгосрочных инвестиций и стабилизации доходов. Однако эмоциональная сфера может требовать больше внимания: следует постараться не замыкаться в себе.

Близнецы

Для Близнецов год обещает быть насыщенным на события. Весна принесет судьбоносные встречи, а лето — возможность сменить направление в работе. Интуиция поможет находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

Рак

Раки ощутят влияние года Змеи в семейных и личных делах. Это время для укрепления семейных связей, решения давних конфликтов и поиска внутренней гармонии. Однако в работе потребуется больше усердия и терпения.

Лев

Для Львов 2025 год станет годом профессионального роста и признания. Весна откроет новые горизонты, но важно не увлекаться спонтанными решениями. Личная жизнь потребует внимательности и открытости.

Дева

Для Дев год принесет перемены в сфере здоровья и саморазвития. Это прекрасное время для занятий спортом, обучения и духовных практик. В отношениях ожидается стабильность, если представитель этого знака сможет быть более терпеливым к партнеру.

Весы

Весы почувствуют энергию года Змеи в сфере отношений. Это будет время серьезных перемен: многие пары перейдут на новый уровень, а одинокие Весы встретят интересного человека. В профессиональной сфере успеха добьются те, кто умеет находить баланс между работой и отдыхом.

Скорпион

Скорпионы ощутят прилив энергии и вдохновения. 2025 год — время больших свершений, особенно в творчестве и бизнесе. Весна откроет новые возможности для партнерства, но будьте осторожны с обещаниями.

Стрелец

Для Стрельцов год будет годом самоанализа и переосмысления. В первой половине года возможно замедление в карьере, но это время стоит использовать для укрепления своих навыков и знаний. Лето и осень принесут новые перспективы.

Козерог

2025 год принесет Козерогам возможность реализовать свои амбиции. Это удачное время для карьерного роста и завершения долгосрочных проектов. Однако в личной жизни стоит избегать излишней критики и искать компромиссы.

Водолей

Для Водолеев год станет временем открытий и путешествий. Весна принесет неожиданные предложения, которые могут изменить вашу жизнь. В отношениях возможны испытания, но благодаря честности и терпению вы сможете их преодолеть.

Рыбы

Рыбы ощутят влияние года Змеи в духовной сфере. Это время для работы над собой, развития интуиции и решения давних внутренних конфликтов. В профессиональной жизни возможны новые интересные проекты.

«Советы для всех знаков: действуйте обдуманно и не спешите с выводами, слушайте интуицию, но не забывайте проверять факты. Весной 2025 года избегайте важных решений в период затмений. Найдите время для отдыха и работы над собой», — заключила Кройцер.

Подробнее о том, что ожидает знаки зодиака в ноябре и не только, читайте на сайте Goroskop.news.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024