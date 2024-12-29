В безличном присутствии: банки будут обязаны дистанционно открывать счета

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение возможности клиентам открывать счета и получать кредиты в банках без личного присутствия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поможет ли это популяризации единой биометрической системы и снизится ли нагрузка на банки — в материале «Известий».

Доступ к биометрии

Очевидно, что решение будет способствовать развитию единой биометрической системы (ЕБС), считает совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков. Это государственная информационная система, обеспечивающая сбор биометрических персональных данных, их хранение и использование для аутентификации и идентификации пользователей для получения гражданами государственных услуг и доступа к банковским сервисам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Тем более что, по данным ВЦИОМ, почти половина опрошенных россиян знают, что такое биометрия, а личный опыт сдачи биометрических данных уже имеет около 29%, — сказал «Известиям» эксперт. — Единая биометрическая система чаще и активнее будет использоваться в повседневной жизни как новая форма замены официальных документов и средство платежа. С помощью Face Id чаще можно будет заплатить без пластиковой карты или чипа, система со временем сможет заменить билеты в театр, на спортивное событие, билеты на самолет.

Биометрические данные станут цифровым паспортом гражданина для его идентификации и упрощения взаимодействия с государственными органами. Такие решения позволят оптимизировать затраты и снизить физическую нагрузку банкам, страховым компаниям и в целом бизнесу, где раньше требовалось личное присутствие сотрудника и клиента, отметил Сергей Худяков. Для пользователей это возможность получить сервис лучшего качества и сократить время на дорогу и личное присутствие, принять взвешенное решение самостоятельно и удаленно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Принятые изменения направлены на интеграцию единой биометрической системы в различные аспекты деятельности банков и государственных учреждений, согласилась руководитель Центра Россия – ОЭСР ИПЭИ РАНХиГС Антонина Левашенко. Они упрощают доступ к банковским услугам через удаленные каналы, что предполагает использование биометрических данных для идентификации клиентов. Это способствует популяризации ЕБС, так как система становится необходимой для использования базовых финансовых сервисов.

— Что касается нагрузки на банки, упрощение идентификации клиентов через биометрию уменьшает операционные издержки, связанные с обработкой документов и очным обслуживанием. Однако внедрение и поддержка биометрической инфраструктуры могут временно увеличить затраты, особенно для мелких банков, не имеющих готовой системы. В долгосрочной перспективе такая система может повысить эффективность работы и улучшить клиентский опыт, — заметила в беседе с «Известиями» эксперт.

После появления возможности клиентам открывать счета и получать кредиты в банках без личного присутствия сервис единой биометрической системы станет гораздо популярнее. В то же время возрастет число желающих установить самозапрет на выдачу кредитов, сказал «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— По данным опроса SuperJob, в 2023 году трое из десяти россиян положительно относятся к такой возможности и хотят установить запрет на выдачу себе кредитов, — отметил он. — Ранее в группу риска попадали заемщики при утечке персональных данных (текстовой формат) и копий личных документов либо же гражданин сам передавал копии личных документов сомнительным организациям. Сейчас в группе риска оказывается существенно большее количество россиян.

Большинство банковских операций, по его словам, уже оцифровано, их возможно проводить дистанционно с помощью более традиционных способов идентификации. Новый сервис открытия различных счетов по биометрии не повлияет существенно на снижение нагрузки банковских отделений и линий поддержки.

«Известия» направили запрос в ЦБ, но на момент публикации ответ получен не был.

Цифровизация услуг

Ранее гендиректор Центра биометрических технологий, оператор единой биометрической системы Владислав Поволоцкий отмечал, что число граждан, сдающих биометрические данные, постоянно растет.

«Уже порядка 2, 5 млн граждан (...) сдали свои биометрические данные. У нас ежедневный прирост от 3 тыс. человек, которые (...) сдают свои биометрические данные и пользуются этим сервисом», — сказал он.

При этом, по словам экспертов, рост количества сдавших биометрию свидетельствует об увеличении «доверия к информационной системе», а также дает «понимание о популяризации использования тех или иных услуг».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сейчас биометрические данные принимают свыше 180 банков, отделения которых покрывают 95% территории РФ. Для прохода в метрополитены и оплаты недорогих покупок биометрию можно сдать через специальное мобильное приложение «Госуслуги Биометрия».

Кроме того, в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко отмечали, что сервис обслуживания в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта запущен в России, впервые технология внедрена в Челябинске, а до конца года она появится в Липецкой и Ленинградской областях.

Для подтверждения личности посетителю будет достаточно посмотреть в камеру, установленную на автоматизированном рабочем месте сотрудника МФЦ. После идентификации у оператора центра сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Это повысит скорость обслуживания посетителей и упростит процесс получения услуг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Вместе с тем в аппарате Дмитрия Григоренко подчеркнули, что использование биометрии добровольно и является дополнением к уже существующим способам обслуживания.

«В результате человек сам выбирает, как именно ему удобнее получить услугу — по паспорту или с применением биометрии», — добавили представители руководителя аппарата правительства.

Отмечается, что новый способ обслуживания будет доступен тем, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию в единой биометрической системе. Ее можно сдать очно в 12 тыс. банков по всей стране.

Ответственность за данные

На фоне активной цифровизации президент подписал закон, который расширяет перечень нарушений, связанных с обработкой биометрических персональных данных, и вводит штрафы за их совершение.

Например, вводится штраф за нарушения при обработке биометрии в единой биометрической системе, в информационных системах государственных органов, Центробанка РФ или аккредитованных организаций, а также за несоблюдение требований к информационным технологиям и техническим средствам при такой обработке. Штраф для госслужащих составит до 300 тыс. рублей, компаний — до 1 млн рублей. Кроме того, за отсутствие необходимых мер безопасности биометрических данных при их обработке в указанных системам должностным лицам будет грозить штраф до 500 тыс. рублей, а юридическим — до 1,5 млн рублей. Отсутствие необходимой аккредитации (а также ее приостановление или прекращение) повлечет для госслужащих наказание в размере до 500 тыс. рублей, а для компаний — до 2 млн рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Такие изменения привели к тому, что в России в три раза вырос спрос на анализ соответствия обработки данных и их защиту. Как сообщили представители ИБ-компании Angara Security, в 2025 году также ожидается большая волна интереса.

В 2023 году в Сеть было слито 1,12 млрд записей персональных данных, что почти на 60% выше показателя 2022-го, говорится в исследовании InfoWatch. Всего из российских компаний утекло 95 крупных баз данных.