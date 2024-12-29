Фотограф дал советы для хороших новогодних снимков

В Новый год не стоит делать фотографии на бегу, и основное внимание нужно уделять лицам людей. На это 28 декабря обратил внимание глава фотослужбы московского бюро агентства Associated Press и дважды лауреат Пулитцеровской премии Александр Земляниченко в разговоре с «Газетой.Ru».

«Все очень просто. Не нужно дергаться и фотографировать на бегу. Даже в учебниках, когда я был маленьким, а может быть, еще раньше, рекомендации были, — остановитесь хотя бы на секунду, нажмите на кнопку, а потом продолжайте движение», — рассказал Земляниченко.

Он добавил, что нужно просто сосредоточиться во время фотографирования, и это поможет получить хороший результат. При этом тем, кто для снимков использует современные смартфоны, всё-таки не нужно задерживать дыхание, чтобы получить четкое изображение.

Фотограф-профессионал посоветовал снимать салюты на удлиненной выдержке, отметив, что это не сложно — такой прием знаком даже любителям, у которых нет большого опыта. Кроме того, важно удачно подбирать фон и задний план для фото, и уделять основное внимание лицам людей, потому что это самое главное. Важно фотографировать с любовью к празднику.

Ранее, 25 декабря, специалисты «Лемана ПРО» в беседе с «Известиями» дали советы, как экологично встретить Новый год. Эксперты предлагают дарить не сувениры, а нужные вещи, не упаковывать подарки в блестящую бумагу и ленточки, которые будут немедленно выброшены. Кроме того, можно попробовать сделать декор и игрушки своими руками, а потом обменяться ими с коллегами, соседями и друзьями. Стоит отказаться от фейерверков и хлопушек в пользу развлечений, которые не представляют опасности, не создают столько шума и мусора. Гирлянды стоит выбрать энергосберегающие, чтобы потратить меньше электричества. Более того, при выходе из дома и на ночь их нужно выключать.