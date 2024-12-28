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Песков указал на возможность ряда стран стать площадкой для переговоров по Украине

Песков: площадкой для переговоров по Украине может стать нейтральная страна
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Площадкой для переговоров по украинскому кризису, ей может стать государство с нейтральной позицией, находящаяся в равнозначном диалоге с Киевом и Москвой. Об этом 28 декабря заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Разумеется, речь может зайти о странах, которые занимают нейтральную позицию и находятся в равнозначном диалоге как с Киевом, так и с Москвой. Таких стран достаточно много», — сообщил он.

Песков уточнил, что Словакия, которая накануне заявила о готовности принять на своей территории переговоры по Украине, является не единственной страной, которая выступила с таким предложением.

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22 декабря в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и словацкого премьер-министра. Позже российский лидер рассказал, что в ходе визита в Москву Фицо предложил сделать Словакию переговорной площадкой по Украине. Российская сторона не против такого сценария, уточнил глава государства. Путин отметил, что РФ стремится к завершению конфликта, а не к его заморозке.

27 декабря Фицо опубликовал видеообращение, в котором заявил о готовности страны стать площадкой для переговоров по Украине. Также он предрек Украине расплату за «западную авантюру» своей территорией. Политик в очередной раз призвал к прекращению огня и урегулированию ситуации дипломатическим путем.

До этого, в ноябре, словацкий политик заявил, что Словакия готова присоединиться к созданной Китаем группе «Друзья мира» по мирному урегулированию кризиса на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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