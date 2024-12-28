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Токаев поручил изучить состояние авиабезопасности в Казахстане после крушения самолета

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Фото: TASS/AZAMAT SARSENBAYEV
dzen
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После крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в казахстанском городе Актау следует тщательно изучить состояние авиационной безопасности в Казахстане. Об этом 28 декабря заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

На совещании в связи с авиакатастрофой глава государства также отметил, что важно не допустить распространения ложных сообщений о ЧП и намеренных информационных провокаций.

«Он заявил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всей стране. Правительственной комиссии и Генеральной прокуратуре совместно с другими уполномоченными органами поручено обеспечить всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте президента.

Кроме того, Токаев поручил правительству представить к государственным наградам наиболее отличившихся граждан, которые проявили мужество и профессиональные качества при ликвидации последствий трагедии.

Трагедия в Актау: пассажирский самолет Баку — Грозный потерпел крушение
На месте происшествия начался пожар, есть выжившие

Пассажирский самолет авиакомпании AZAL, направлявшийся по маршруту Баку – Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау 25 декабря. После падения судно загорелось. Предварительно, причиной крушения самолета могло стать столкновение со стаей птиц. После случившегося возбудили уголовное дело.

AZAL приостановила полеты из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования. Позже компания решила с 28 декабря приостановить и вылеты в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару и Минеральные Воды. Авиакомпания также опубликовала список, согласно которому, на борту были 62 пассажира и пять членов экипажа. В авиакатастрофе погибли семь россиян погибли, девять выжили, их госпитализировали. Позже спецборт МЧС РФ доставил их в Москву. Из экипажа остались живы три человека.

27 декабря в Актау прибыли представители завода-изготовителя Embraer, которые примут участие в расследовании крушения самолета своей фирмы. В ближайшие дни ожидается также прибытие сотрудников Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA) Бразилии.

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