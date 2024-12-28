Минтруд предложил эксперимент по предоставлению больничного самозанятым
Минтруд предложил с 2026 года запустить эксперимент по предоставлению оплачиваемого больничного самозанятым. Предполагается, что инициатива будет действовать три года. Отмечается, что для участия в эксперименте самозанятые должны начать платить страховые взносы, передает телеканал «Известия».
Через полгода после начала платежей фрилансеры смогут получать оплачиваемый больничный. В рамках эксперимента можно выбрать сумму страхового покрытия — 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Размер страхового взноса составит 1344 рубля или 1920 рублей в месяц.
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