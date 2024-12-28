Путин подписал закон о передаче уголовных дел добровольцев военным судам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который относит к юрисдикции военных судов разбирательства по уголовным делам в отношении граждан, участвующих в добровольческих формированиях или исключенных из них. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 28 декабря.

Новый закон вносит изменения в ст. 7 Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федерации». В нем добровольцы вносятся во все перечни типов военных, чьи дела следует рассматривать в военном суде.

На сайте Госдумы уточняется, что законопроект разрабатывали глава комитета законодательного органа по обороне Андрей Картаполов, глава комитета по безопасности Василий Пискарев и ряд других депутатов. ГД приняла законопроект 10 декабря, а Совет Федерации одобрил его 20 декабря.

Ранее, 23 ноября, Путин подписал закон, позволяющий некоторым участникам спецоперации списать просроченные кредиты на сумму до 10 млн рублей, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании долга и было возбуждено дополнительное производство. Право на взыскание имеют мобилизованные бойцы, призывники (кроме курсантов военных училищ и вузов), добровольцы, заключившие контракт о службе в Вооруженных силах РФ с 1 декабря 2024 года минимум на год, и супруги таких военных, передает «Газета.Ru».

Совфед одобрил этот закон на пленарном заседании 20 ноября.