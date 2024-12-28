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Мишустин посетил «Союзмультфильм» вместе с участвующими в «Елке желаний» детьми

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил студию «Союзмультфильм» вместе с детьми, которые участвовали в акции «Елка желаний».

Юным посетителям показали процесс и технологию создания различных мультфильмов: они попробовали двигать бумажных персонажей, пока сверху камера осуществляет съемку, увидели кукол, созданных специально для создания одного из проектов. Как отметил один из работников студии, чтобы персонаж сделал простое действие — развернул конфету — нужно сделать более 160 кадров.

Во время экскурсии по «Союзмультфильму» ее участникам продемонстрировали стол-просвет, который раньше использовался для создания рисованных мультфильмов.

Ко всему прочему, ученик российского режиссера и мультипликатора Александра Татарского, создавшего Пластилиновую ворону, показал детям и Михаилу Мишустину, как проводится работа со специальным пластилином при создании мультфильмов.

Дети увидели процесс создания трехмерной компьютерной анимации.

В конце премьер-министр вместе с детьми посмотрел мультсериалы студии «Союзмультфильм» и подарил им подарки.

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Ранее, 26 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и пообещал исполнить мечты четырех детей. Желания еще трех поможет исполнить вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Благотворительная акция «Елка желаний» — это проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году. В 2023 году «Елка желаний» стартовала 15 ноября и продлилась до 28 февраля 2024 года.

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