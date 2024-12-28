Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что вторжением в Курскую область Киев продал Донбасс. Об этом в субботу, 28 декабря, пишет агентство Associated Press (AP).

В статье отмечается, что украинские военные, наблюдая за потерями в Донбассе, начинают всё больше сомневаться, оправдывает ли все неудачи ВСУ вторжение на территорию Курской области.

«Всё, о чем сейчас могут думать военные, это то, что Донбасс просто продан. По какой цене?» — сказал командир взвода ВСУ.

Накануне сообщалось, что в США считают, что ВС России скоро выбьют Вооруженные силы Украины из Курской области. По словам официальных лиц США, при более согласованных усилиях Москвы по вытеснению украинских войск из Курской области оккупированная Киевом территория будет удерживаться лишь до весны, после чего им придется или отступить, или оказаться в окружении.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.