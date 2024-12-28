«Остров Мечты» подводит итоги благотворительной программы в 2024 году

В 2024 году тематический парк «Остров Мечты» продолжил развивать собственную благотворительную программу «Мечты — детям», которая действует на протяжении почти четырех лет. В рамках реализации инициативы парк сотрудничает с более чем 100 благотворительными фондами и детскими организациями. Ежемесячно «Остров Мечты» принимает воспитанников детских домов, социальных учреждений, благотворительных фондов, организуя бесплатное посещение аттракционов и централизованное питание групп. В течение всего года в парке проходили социальные акции и проекты для семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. В этом году в них приняли участие, в том числе дети из приграничных территорий, новых регионов России и из семей военнослужащих, выполняющих воинский долг в зоне СВО.

«С самого открытия «Остров Мечты» активно участвует в благотворительных проектах и акциях. Этот год не стал для нас исключением. С момента запуска программы «Мечты — детям» более 20 тыс. детей получили возможность бесплатно посетить наш парк. Это не просто цифры — это счастливые улыбки и радостные воспоминания, созданные вместе с нашими партнерами и благотворительными фондами. Наша цель — подарить как можно больше радостных моментов тем, кто в этом особенно нуждается. Социальные программы парка направлены на самые разные группы населения, которые нуждаются в помощи. Мы рады, что «Остров Мечты» помогает воплотить мечты в реальность. В следующем году мы планируем запустить множество новых благотворительных проектов, чтобы и дальше поддерживать и помогать людям в разных сферах их жизни», — рассказала Екатерина Лошкарёва, заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям парка «Остров Мечты».

В 2024 году «Остров Мечты» расширил форматы сотрудничества с благотворительными фондами и поддерживать их офлайн-инициативы. В июле «Остров Мечты» отметил День семьи, любви и верности. В дни праздничных мероприятий в пространстве городского променада проходила акция благотворительного фонда «Семья вместе». Для посетителей была установлена бесплатная семейная фотозона, где все желающие могли сделать памятные кадры со своими близкими. В рамках специального проекта «Правила семейной жизни» от фонда все желающие смогли рассказать о своих семейных традициях и поделиться историями, которые делают их семью особенной.

Работала и летняя школа благотворительности от фонда «Подари жизнь». Волонтеры фонда проводили для маленьких посетителей благотворительные игры, на которых дети узнали, какие возможности помочь доступны им уже сейчас, а также наполняли игрушками «Коробки храбрости». Игрушки из таких коробок помогают подопечным фонда ежедневно преодолевать страх и боль во время медицинских манипуляций.

Традиционно накануне новогодних праздников на площадке «Острова Мечты» проходит акция «Добрая ёлка». Присоединиться к инициативе может каждый. Акция направлена на поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, из малообеспеченных семей, детей, имеющих ограничения по здоровью. Все подарки распределены на несколько категорий, из которых может выбрать даритель, а подарок нельзя заменить денежным эквивалентом.

В 2024 году «Остров Мечты» принял участие в акции «Путешествие Деда Мороза с НТВ», направленную на сбор средств для детей в сложных обстоятельствах. В рамках акции парк поддерживает два социальных учреждения и одну семью.