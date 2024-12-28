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Путин утвердил переименование Ростова в Ростов Великий

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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий. Соответствующий документ размещен 28 декабря на интернет-портале официального опубликования правовых актов.

«Переименовать город Ростов Ярославской области в город Ростов Великий», — говорится в указе.

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20 декабря изменение названия города одобрил Совет Федерации, 17 декабря законопроект о переименовании был принят Государственной думой. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал инициативу очередным большим шагом в вопросе восстановления исторической справедливости.

Ростов Великий — это историческое название города, упоминание о котором датируется 862 годом.

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