В Москве рассказали о результатах года работы электробусного парка «Салтыковка»
Электробусный парк «Салтыковка» в Москве обеспечивает работу десяти маршрутов. По будням на них совершают почти 60 тыс. поездок. Пассажирам стало комфортнее добираться до станций рельсового каркаса и социальных объектов, а на маршруты вместо автобусов вышел современный электрический транспорт, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, с открытием инновационного парка экологичного транспорта на востоке столицы стало больше, а жители ближайших районов получили новые рабочие места рядом с домом.
«Благодаря поставкам техники и современной инфраструктуре Москва — в числе мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта. Мощность дома для электробусов «Салтыковка» рассчитана на обслуживание 100 машин российского производства. Сегодня парк обеспечивает работу наземного транспорта в 20 районах столицы и трех городах Подмосковья», — добавил Ликсутов.
Для запуска новых электробусных маршрутов в столице развивают зарядную инфраструктуру. В городе устанавливают зарядные станции и модернизируют автобусные площадки. Москва первой в России начала строить современные электробусные парки, они оборудованы по последнему слову техники.
«Салтыковка» работает на востоке Москвы уже год. Она открылась в конце декабря 2023 года. Заменять автобусы на самые современные электробусы в столице начали с 2018 года.