Стали известны участники независимой тиражной комиссии розыгрыша «Новогоднего миллиарда»

В состав тиражной комиссии, которая проконтролирует проведение розыгрыша «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото», войдут главный редактор журнала TechInsider Александр Грек, трехкратная чемпионка Европы на «длинной воде», серебряный призер Олимпийских игр Станислава Комарова и адвокат, победитель «Новогоднего миллиарда»-2021 Андрей Кокорин. Об этом рассказали в пресс-службе распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

Тиражная комиссия контролирует случайность формирования выигрышной комбинации, а также корректность проведения розыгрыша в целом. Комиссия проверит бочонки и мешок на интактность, комплектность и отсутствие температурных аномалий. Это даст участникам возможность удостовериться в том, что выигрышная комбинация сформирована непреднамеренно. По итогам розыгрыша и в случае отсутствия нарушений тиражная комиссия подписывает протокол, на основании которого тираж признается состоявшимся.

«Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» меня привлекает с точки зрения математической вероятности: на наших глазах сформируется выигрышная комбинация и определит победителей тиража из миллионов участников. Даже мне, человеку, чья профессия связана c наукой, будет волнительно наблюдать своими глазами прямо из студии, каков же будет итог — миллиард снова уйдет в одни руки или его разделят несколько победителей?» — отметил Грек.

1 января 2025 года в прямом эфире федерального телеканала будет разыгран крупнейший в российских государственных лотереях главный приз — 1 млрд рублей. Всего в новогоднем 1604-м тираже будет разыгрываться более 3 млрд рублей.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», за счет целевых отчислений являются значимым источником пополнения федерального бюджета Российской Федерации. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва — таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.