Шольц подтвердил желание Трампа завершить украинский конфликт
Избранный президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине, но, вероятно, считает, что это возможно, если Киев будет сильным. Такое мнение канцлер Германии Олаф Шольц высказал 27 декабря в интервью порталу T-Online.
«Трамп хочет положить конец [конфликту]. И у меня такое впечатление, что он, так же как и мы, убежден, что этого можно достичь только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении», — рассказал Шольц.
Канцлера спросили, рассказывал ли ему Трамп в телефонных разговорах, какими способами он планирует урегулировать украинский конфликт. Шольц заявил, что не разглашает содержание своих переговоров, но уверен, что между США и Европой, в том числе между Вашингтоном и Берлином, получится добиться согласованной политики по Украине. Канцлер подчеркнул, что координация усилий в этой сфере нужна, передает «Газета.Ru».
Шольц указал, что простое соглашение о прекращении огня не обеспечит прочного мира. Кроме того, в будущем планируется обсуждать гарантии безопасности для Киева, и Германия будет играть в них важную роль.
Ранее, 26 декабря, газета The Washington Post (WP) сообщила, что Трамп дает Евросоюзу (ЕС) понять, что собирается сокращать помощь Украине. В частности, он пока не вступил в должность, но уже оказывает давление на европейские страны, требуя от них наращивать поставки помощи Киеву. Это часть его стратегии по привлечению Европы к большей ответственности в контексте украинского конфликта.
На конференции 22 декабря Трамп рассказал, что ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним урегулирование на Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 23 декабря сообщил, что несколько государств предложили себя в качестве площадки для встречи Трампа с российским лидером, но конкретных примеров не привел.
Команда Трампа заявила 13 декабря, что обсуждает с действующей администрацией Белого дома и украинскими чиновниками прекращение украинского конфликта. Тогда же спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог допустил завершение этого кризиса в ближайшие месяцы.
До этого, 3 декабря, был опубликован план Келлога по украинскому урегулированию. Там предлагается прекратить политическую изоляцию РФ и сохранить за ней освобожденные территории. Кроме того, спецпосланник Трампа предложил на долгое время отсрочить вступление Украины в НАТО. Тем не менее план Келлога включает в себя продолжение военной помощи Киеву и предоставление ему гарантий безопасности.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.