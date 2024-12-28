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Шольц подтвердил желание Трампа завершить украинский конфликт

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Фото: REUTERS/Cheney Orr/File Photo
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Избранный президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине, но, вероятно, считает, что это возможно, если Киев будет сильным. Такое мнение канцлер Германии Олаф Шольц высказал 27 декабря в интервью порталу T-Online.

«Трамп хочет положить конец [конфликту]. И у меня такое впечатление, что он, так же как и мы, убежден, что этого можно достичь только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении», — рассказал Шольц.

Канцлера спросили, рассказывал ли ему Трамп в телефонных разговорах, какими способами он планирует урегулировать украинский конфликт. Шольц заявил, что не разглашает содержание своих переговоров, но уверен, что между США и Европой, в том числе между Вашингтоном и Берлином, получится добиться согласованной политики по Украине. Канцлер подчеркнул, что координация усилий в этой сфере нужна, передает «Газета.Ru».

Шольц указал, что простое соглашение о прекращении огня не обеспечит прочного мира. Кроме того, в будущем планируется обсуждать гарантии безопасности для Киева, и Германия будет играть в них важную роль.

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Ранее, 26 декабря, газета The Washington Post (WP) сообщила, что Трамп дает Евросоюзу (ЕС) понять, что собирается сокращать помощь Украине. В частности, он пока не вступил в должность, но уже оказывает давление на европейские страны, требуя от них наращивать поставки помощи Киеву. Это часть его стратегии по привлечению Европы к большей ответственности в контексте украинского конфликта.

На конференции 22 декабря Трамп рассказал, что ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним урегулирование на Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 23 декабря сообщил, что несколько государств предложили себя в качестве площадки для встречи Трампа с российским лидером, но конкретных примеров не привел.

Команда Трампа заявила 13 декабря, что обсуждает с действующей администрацией Белого дома и украинскими чиновниками прекращение украинского конфликта. Тогда же спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог допустил завершение этого кризиса в ближайшие месяцы.

До этого, 3 декабря, был опубликован план Келлога по украинскому урегулированию. Там предлагается прекратить политическую изоляцию РФ и сохранить за ней освобожденные территории. Кроме того, спецпосланник Трампа предложил на долгое время отсрочить вступление Украины в НАТО. Тем не менее план Келлога включает в себя продолжение военной помощи Киеву и предоставление ему гарантий безопасности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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