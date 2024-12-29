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Плохо учился, обвинялся в плагиате, потерял двоих детей. 7 фактов о Байдене

Байден оставит пост президента США 20 января
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Джо Байден проводит последние недели в этой должности. 82-летний политик покинет свой пост 20 января, передав полномочия Дональду Трампу. Жизнь и карьера Байдена была полна крутых поворотов, курьезных моментов и трагических событий, незнакомых широкой общественности. Что нужно знать об уходящем главе Белого дома — в материале «Известий».

Факт 1. Был нерадивым учеником

• В юности Джозеф Робинетт Байден – младший не отличался большой тягой к учебе. В средней школе он посвящал много времени игре в американский футбол, а его успеваемость оценивалась как «выше среднего». При этом он был лидером среди одноклассников и избирался старостой. Байден продолжил играть в футбол в университете Делавэра, что еще сильнее мешало его учебе. Он закончил первый семестр со средним баллом 1,9 из 4, так что родители запретили ему заниматься спортом.

• Байден не стал учиться лучше и закончил обучение на 506-м месте среди 688 студентов своего потока. В дальнейшем он поступил в юридический колледж Сиракузского университета, где вновь не показывал выдающихся успехов. Он все-таки закончил обучение, став доктором права, но был 76-м среди 85 выпускников.

Факт 2. Избавился от заикания

• Байден с раннего возраста страдал сильным заиканием, из-за чего в детстве терпел насмешки от сверстников и дрался с ними. Отчасти из-за этого он посвящал много времени спорту, стараясь добиться признания. При этом однажды его высмеяла даже монахиня-учительница в католической школе, за что его мама пригрозила ей «сорвать с головы чепец».

• В семье Байдена был дядя, который тоже заикался и оправдывал этим свои неудачи, из-за чего будущий политик особенно сильно хотел побороть свой недуг. Он тренировал речь долгим чтением стихов перед зеркалом и к 20 годам избавился от заикания. Байден научился долго говорить, за что его в будущем прозвали самым болтливым политиком США. Оговорки, которые он стал чаще допускать в пожилом возрасте, считаются следствием детских проблем с речью.

Факт 3. Пережил смерть жены и дочери в начале политической карьеры

• В 1972 году Байден впервые избрался в сенат США, став в 30 лет одним из самых молодых сенаторов в истории. Однако вскоре в его семье произошла трагедия. Когда его жена Нейлия ехала за рождественскими покупками вместе с сыновьями Бо и Хантером и годовалой дочерью Наоми, она врезалась в грузовик на перекрестке. Нейлия и Наоми погибли на месте, сыновья получили тяжелые травмы.

• Из-за произошедшего Байден думал о самоубийстве и отказе от исполнения обязанностей сенатора, но все-таки продолжил политическую карьеру. Свою сенаторскую присягу он принес в больнице, где лечились Бо и Хантер. Чтобы не обременять детей переездом в столицу, Байден остался жить с ними в штате Делавэр и добирался на работу в Вашингтон на поезде, тратя на дорогу по полтора часа. 18 декабря, когда погибли жена и дочь, Байден всегда берет отгул и посвящает этот день их памяти.

Факт 4. Критиковал меры по десегрегации школ

• Будучи сенатором, Байден позиционировал себя как либерала и защитника гражданских прав, однако в его карьере был один эпизод, который портит эту репутацию. В 1970-х в США была распространена практика развоза учеников на автобусах таким образом, чтобы в школах поддерживался смешанный расовый состав. Таким образом власти хотели десегрегировать школы, чтобы они не были преимущественно белыми или черными.

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• Поначалу Байден поддерживал эту практику, однако его белые избиратели в Делавэре выступали против отправки своих детей в соседние школы. Тогда Байден поддержал запрет на развоз учеников и сделал это одним из основных направлений своей работы в сенате. Он требовал отмены обязательного развоза на федеральном уровне и называл эту меру бесполезной для реальной десегрегации школ. В этом его позиция совпадала с консервативными республиканцами, за что Байдену приходилось отбиваться от критики.

• В будущем этот эпизод из карьеры Байдена попыталась использовать против него Камала Харрис, когда они оба боролись за участие в выборах президента 2020 года. Харрис рассказала, что в детстве ее возили в школу в другом районе и это помогло ей получить лучшее образование, в то время как Байден пытался остановить эту практику. Впрочем, этот публичный упрек не помешал Байдену выбрать Харрис своим вице-президентом.

Факт 5. Проиграл первые выборы президента из-за плагиата

• В первый раз Байден баллотировался на пост президента США в 1987 году, намереваясь стать вторым самым молодым главой государства после Джона Кеннеди. Он уверенно начал предвыборную кампанию на праймериз, собрав больше пожертвований, чем другие кандидаты-демократы. Однако почти сразу Байден лишился поддержки из-за плагиата в своих речах.

• Сначала Байдена обвинили в том, что он копировал обороты из речи лидера британских лейбористов Нила Киннока. Причем Байден получил также упрек в том, что даже позаимствовал историю его семьи, выдав ее за свою. В дальнейшем журналисты обнаружили еще несколько примеров, когда Байден копировал речи других политиков, в том числе Кеннеди. Сам он оправдывался тем, что его подвели собственные помощники.

Справка «Известий»

Киннок заявил: «Почему я первый Киннок за тысячу поколений, который смог поступить в университет? Почему [жена] Гленис — первая женщина в своей семье за ​​тысячу поколений, которая смогла поступить в университет? Это потому, что все наши предшественники были толстыми?»

Байден заявил: «Я начал думать, когда шел сюда, почему Джо Байден — первый в своей семье, кто когда-либо поступил в университет? Почему моя жена, которая сидит там в зале, первая в своей семье, кто когда-либо поступил в колледж? Это потому, что наши отцы и матери не были умными? Это потому, что я первый Байден за тысячу поколений, кто получил колледж и ученую степень, что я был умнее остальных?»

• Эта история привлекла к Байдену пристальное внимание, и вскоре было обнаружено, что он называл себя одним из лучших студентов юридического колледжа, что было явным преувеличением. Под огнем критики Байден снял свою кандидатуру и на 20 лет позабыл о президентских амбициях.

Факт 6. Пережил операцию на мозге

• Байден признавался, что был даже рад раннему завершению своей первой президентской кампании, так как в ее разгар в 1988 году он пережил две операции на мозге. В феврале у него развились сильные боли в шее, и ему диагностировали внутричерепную аневризму. Из-за снежной бури доставлять политика в больницу пришлось на пожарной машине. Его экстренно прооперировали в течение девяти часов, вмешательство имело высокий риск для долгосрочного воздействия на функциональность мозга. Во время восстановления Байден также перенес тромбоэмболию с серьезными осложнениями.

• Спустя три месяца Байдену снова провели операцию на мозге, на этот раз из-за аневризмы в другом сосуде. Он не мог исполнять свои обязанности в течение семи месяцев. Впоследствии Байден рассказывал, что врачи отводили ему менее 50% вероятности того, что он полностью восстановится. Также он шутил, что этими операциями подтвердил наличие у себя мозга.

• По иронии судьбы, спустя некоторое время семью Байдена все-таки настигла трагедия, которой избежал он сам благодаря операциям. В 2015 году старший сын политика Бо Байден скончался из-за опухоли головного мозга. Он намеревался пойти по стопам отца и начать политическую карьеру с участия в выборах губернатора Делавэра.

Факт 7. Предлагал поделить Ирак на три части

• В последние годы сенаторства Байден активно занимался международной повесткой. В его сферу интересов вошла война в Ираке, начавшаяся в 2002 году. Байден поддержал ввод американских войск и свержение президента Саддама Хусейна. В качестве председателя комитета по иностранным делам он собирал свидетельства, оправдывавшие вторжение.

• В дальнейшем Байден назвал ошибкой свои действия, но не настаивал на выводе войск из Ирака. В 2006 году он предложил план обустройства страны, предусматривавший ее преобразование в федерацию и разделение на три части: курдскую, суннитскую и шиитскую. Каждая из них должна была стать самоуправляемый, а федеральный центр в Багдаде занимался бы только обороной, внешней политикой и добычей нефти. Сенат США даже одобрил такую схему, проголосовав за необязательную резолюцию, но в Ираке осудили ее, так как по сути она предлагала разделение страны. Идея Байдена в итоге не получила широкой поддержки.

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