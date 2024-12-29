Пора расслабиться: лучшие релакс-игры для зимних каникул

После предновогодних нагрузок следует хорошо отдохнуть и расслабиться. Спокойные и медитативные игры — отличное решение для уставшего геймера. Топ лучших проектов последних лет для ПК с высокими рейтингами, которые помогут разгрузить голову и настроиться на правильное начало года, — в материале «Известий».

Leaf Blower Revolution

На чем играть: PC, Android

Механика этой казуальной игры проста и гениальна: надо гулять и убирать листья. Пользователь начинает с обычными граблями, затем переходит на воздуходувку. Чем больше мусора убирается, тем лучше зарабатывает персонаж. Капиталы можно пустить на покупку продвинутых инструментов, а также посадку деревьев — чтобы с них падала новая листва.

Dorfromantik

На чем играть: PC, Nintendo Switch

Уютный строительный симулятор с простой целью: заполнять плиточную сетку живописными деревушками, сказочными мельницами и густыми лесами в разноцветных биомах. Здесь нет сложного управления ресурсами , характерного для большинства градостроительных проектов. Не нужно беспокоиться о счастье населения, балансе бюджета или энергоснабжении, основной геймплейный акцент сделан на взаимодействии процедурно сгенерированных плиток. Игрок создает комбинации, приносящие дополнительные очки, и стратегически размещает объекты для выполнения заданий — например, построить деревню на определенное количество домов.

Abzu

На чем играть: PC, Play Station 4, Xbox One, Nintendo Switch

Игра от создателей легендарной Journey, позволяющая в своем темпе наслаждаться красотами океана. Геймерам предстоит исследовать гипнотические подводные миры, находить загадочные руины и решать легкие головоломки . Особое удовольствие приносит общение с морскими обитателями и их изучение.

House Flipper

На чем играть: PC, Play Station 4, Xbox One, Nintendo Switch

House Flipper объединяет элементы ТВ-передач про преображения и позволяет превратить грязную халупу, кишащую тараканами, в стильное жилище, которое можно продать с хорошей прибылью. В роли начинающего предпринимателя игрок стартует с сараем-базой и ноутбуком для поиска заказов. Новичку придется довольствоваться мелкими контрактами на уборку после неопрятных жильцов или перекраску стен, но потом получится накопить на покупку и переделку серьезной недвижимости.

Donut County

На чем играть: PC, Play Station 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android

В немного сюрреалистичной инди-игре Бена Эспозито нужно управлять дырой в земле. С каждым предметом, падающим в бездну, она становится всё больше. Сначала пространство будет поглощать мелкие объекты вроде кирпичей или зверьков, но вскоре пропасть станет заглатывать целые небоскребы. Как и многие релакс-игры, Donut County не имеет глубокого сюжета или сложного объяснения происходящему, главное — процесс. Простые головоломки и забавные описания в «Мусоропедии» делают его более разнообразным.

Tiny Glade

На чем играть: PC

Tiny Glade превращает каждого игрока в художника и предлагает интуитивно понятные инструменты, которые делают создание живописных диорам простым и увлекательным. Проект позволяет как невероятно просто воспроизводить культовые сцены из игр и фильмов, так и воплощать собственные идеи. Даже сложные архитектурные изменения, например увеличение высоты здания, здесь калибруются почти автоматически. Это помогает сохранять композицию безупречной и не рушить красоту замысла, не думая о технических тонкостях.

Wattam

На чем играть: PC, Play Station 4

Создатель игры Katamari Damacy Кейта Такахаси придумал проект о том, как подружиться со всем на свете. В Wattam предстоит примерить роль одинокого мэра, отправляющегося после неизвестного бедствия в яркое приключение по миру, в котором практически все объекты живые. За три часа прохождения игроки встретят более 100 различных странных персонажей: от антропоморфного носа до телефона и даже унитаза. Каждый из них наделен своими функциями и предлагает решать определенные головоломки. В песочницу также можно играть в кооперативе.

Gris

На чем играть: PC, Play Station 4, Nintendo Switch, Android

Любой скриншот из прохождения Gris выглядит достойным места в художественной галерее. Захватывающий визуальный стиль от Nomada Studios превращает эту игру в медитативное путешествие по ожившим акварельным картинам. Главная героиня возвращает яркие цвета в свой монохромный мир, и геймеры узнают трогательную историю переживания горя и утраты.

Teardown

На чем играть: PC, Play Station 5, Xbox Series X|S

Как и в House Flipper, в Teardown тоже нужно сносить стены, но в куда большем масштабе. Цель игры — спланировать идеальное ограбление, и тут все средства хороши. Врезаться грузовиками в здания, использовать плавучие объекты, выпускать на волю динозавров — с окружением предлагается взаимодействовать огромным количеством безумных способов. Можно играть как онлайн, так и в соло-режиме.

Everything

На чем играть: PC, Play Station 4, Nintendo Switch

Everything создавалась под влиянием философии Алана Уотса, продвигающего идею единства человека и вселенной. Это симулятор всего, огромная игра-песочница, в которой управлять можно чем угодно: ветром, животными или камнями. Здешний геймплей — это бесконечное исследование ради исследования, наглядно показывающее всю сложность и многообразие мира.

Mini Metro

На чем играть: PC, Play Station 4, Nintendo Switch, Android

Mini Metro сочетает сложные механики с минималистичным дизайном, позволяя реалистично, но без лишнего менеджмента поиграть в создание транспортных систем. В роли управляющего растущим мегаполисом пользователь начинает с трех станций, соединяя их линиями метро.

Со временем появляются новые остановки, растет пассажиропоток, усложняются задачи, которые приходится решать ограниченными ресурсами. В игре есть три режима: стандартный для быстрых сессий, бесконечный для спокойной игры, а также самый сложный — экстремальный, для уверенных геймеров.