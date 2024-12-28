В Москве составили топ самых популярных новых достопримечательностей в 2024 году

Туристический сервис Russpass на основе запросов пользователей составил список самых популярных достопримечательностей, открытых в столице в 2024 году. В список лидеров попали кинопарк «Москино», национальный центр «Россия», отреставрированный павильон ВДНХ «Центральный» и парк «Яуза», рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

«Город развивается, и в разных районах появляется все больше по-настоящему знаковых объектов», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, лидером рейтинга стал кинопарк «Москино» — его страница в сервисе Russpass стала самой просматриваемой. Первую очередь «Москино» открыли в День города, 7 сентября. На 180 гектаров территории расположены 18 масштабных натурных декораций и четыре павильона для съемок фильмов и сериалов.

Следующий по количеству запросов — выставочный комплекс «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной, где разместился национальный центр «Россия». Он был образован для сохранения наследия международной выставки-форума «Россия». С 7 ноября центр принимает посетителей.

Также пользователи Russpass интересовались павильоном ВДНХ «Центральный», где в этом году открылась экспозиция Третьяковской галереи. Она посвящена отечественному искусству XХ — XXI веков. Выставка будет работать до сентября 2025 года.

В список также вошел парк «Яуза», где завершились основные работы по благоустройству. Здесь создали 40 километров променадов и транзитных троп, 17 километров велодорожек, свыше 100 спортивных площадок.

В топ включили и рыбный рынок «Москва — на волне» в районе Митино, который только за месяц с момента открытия в сентябре посетили 120 тыс. человек. Здесь представлено более 600 товарных позиций, есть ресторанная зона и студия мастер-классов.

Еще одной востребованной площадкой стал новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной. В нем оборудовали современные выставочные пространства площадью 35 тыс. кв. м, реставрационные мастерские и научный фотоархив.