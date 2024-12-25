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Страховщики предложат ЦБ ввести свободный тариф по ОСАГО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский союз автостраховщиков предложит ЦБ ввести свободный тариф по ОСАГО. Об этом заявил в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Он добавил: с регулятором обсудят такую возможность в начале следующего года.

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«Я считаю, что уже шесть лет рынок проходит проверку на зрелость, работают ли границы коридора. Мне кажется, нужно полностью отпустить цену ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса», — сообщил Уфимцев.

По его мнению, рынок уже созрел для этого, и госорганы достаточно могут его контролировать. Поэтому злоупотреблений появиться не должно. К тому же работает перестраховочный пул, куда страховщики могут передавать договоры, для которых не хватает тарифа, напомнил он. В этом случае расходы делятся на всех участников рынка соразмерно их доле.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Евгения Уфимцева «Известиям»:

«Нужно полностью отпустить цену ОСАГО»

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