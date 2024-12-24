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В Республике Башкортостан задержали председателя госкомитета за получение взятки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Республике Башкортостан задержали председателя регионального государственного комитета по жилищному и строительному надзору — главного государственного жилищного инспектора за получение взятки в особо крупном размере. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба республиканского управления ФСБ России.

По предварительным данным, чиновник потребовал от коммерческой организации, которая осуществляла строительство логистического центра в Благовещенске, 2,5 млн рублей за подписание положительного заключения о соответствии построенного объекта проектной документации.

В отношении злоумышленника региональным управлением Следственного комитета (СК) РФ было возбуждено уголовное дело по ч. 6. ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), информируется на официальном сайте ведомства.

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Ранее, 10 декабря, Замоскворецкий райсуд вынес приговор фигурантам дела о хищении 1,1 млрд рублей при поставках автомобилей для ГИБДД. Суд приговорил их к срокам от шести до семи с половиной лет колонии общего режима и возмещению 1,1 млрд рублей в пользу МВД.

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