В Республике Башкортостан задержали председателя госкомитета за получение взятки

В Республике Башкортостан задержали председателя регионального государственного комитета по жилищному и строительному надзору — главного государственного жилищного инспектора за получение взятки в особо крупном размере. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба республиканского управления ФСБ России.

По предварительным данным, чиновник потребовал от коммерческой организации, которая осуществляла строительство логистического центра в Благовещенске, 2,5 млн рублей за подписание положительного заключения о соответствии построенного объекта проектной документации.

В отношении злоумышленника региональным управлением Следственного комитета (СК) РФ было возбуждено уголовное дело по ч. 6. ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), информируется на официальном сайте ведомства.

Ранее, 10 декабря, Замоскворецкий райсуд вынес приговор фигурантам дела о хищении 1,1 млрд рублей при поставках автомобилей для ГИБДД. Суд приговорил их к срокам от шести до семи с половиной лет колонии общего режима и возмещению 1,1 млрд рублей в пользу МВД.