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«Жду не дождусь дебюта за «Динамо» Подъяпольского»

Хоккеист бело-голубых Даниил Пыленков — о новом вратаре команды, результатах в КХЛ и обилии голов в матче с «Ак Барсом»
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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На днях в КХЛ прошел один из самых зрелищных матчей этого сезона. Московское «Динамо» на своем льду проиграло со счетом 5:6 казанскому «Ак Барсу», хотя вело по ходу встречи 3:0, 4:3 и 5:4. После более чем половины встреч регулярного чемпионата бело-голубые занимают четвертое место в Западной конференции. В ближайшей игре против подмосковного «Витязя» за них должен дебютировать новичок — вратарь Владислав Подъяпольский, один из лучших в своем амплуа в этом сезоне. Благодаря ему его предыдущий клуб, тольяттинская «Лада», до сих пор сохраняет шансы на выход в плей-офф при всех финансовых ограничениях.

Между тем «Динамо» рассталось с американским голкипером Хантером Миской, запомнившимся несколькими курьезными ошибками в начале сезона. А матч с «Ак Барсом» полностью провел Максим Моторыгин. В интервью «Известиям» защитник бело-голубых Даниил Пыленков поделился ожиданиями от скорого дебюта нового вратаря, рассказал, как главный тренер команды Алексей Кудашов отреагировал на поражение от «Ак Барса», и оценил результаты клуба в нынешнем сезоне.

С чем связываете почти теннисный счет в матче с «Ак Барсом»?

— Обе команды сыграли неплохо, показали хорошую реализацию моментов. Но, к сожалению, мы не смогли сохранить то преимущество, которое у нас было.

Многие зрители ждут именно такой зрелищной игры от команд КХЛ. То, что вас будут хвалить за такой результативный матч, хоть как-то компенсирует негатив от поражения?

— Даже не знаю, что сказать. Нам уже всё сказал тренер. Будем работать и в следующих играх постараемся меньше голов пропустить.

Главный тренер что сказал? Ругал за такую игру в обороне?

— Ну конечно. Пропускать шесть голов — это неприемлемо для нас.

Удивило то, что выдался такой счет с «Ак Барсом», который за долгие годы приучил нас к тягучему оборонительному хоккею?

— Насколько я знаю, в межсезонье у них сменился главный тренер (улыбается). Может быть, с ним сменилась и тактика. Не знаю, не слежу за «Ак Барсом». Концентрируюсь на игре своей команды. Дают забивать — молодцы, спасибо им за это.

Как в целом оцените прошедший отрезок сезона для «Динамо»?

— У нас какие-то качели. То мы шли внизу в начале сезона, потом вверху. Сейчас опять возвращаемся к тому, что было в начале. Но надо это исправлять. Надеюсь, что в Новом году у нас всё будет хорошо.

С чем было связано то неудачное начало?

— Было много нового на предсезонке. Например, мы побегали на конькобежке. Может быть, с этим было связано то, что мы показывали в сентябре. Но это уже прошлое, мы теперь двигаемся только вперед.

Есть стремление закончить регулярный чемпионат как можно выше на Западе? Или главное — подойти к плей-офф в наиболее оптимальной форме?

— У нас, конечно, задача быть как можно выше. Мы идем шаг за шагом и хотим в регулярном чемпионате закончить на как можно более высоком месте, а дальше уже успешно выступить в плей-офф.

Что ждете от скорого дебюта за «Динамо» вашего нового вратаря Владислава Подъяпольского?

— Ожидания прям вообщеее! Жду не дождусь, когда он выйдет на лед и выиграет наконец-то за «Динамо»!

Чем запомнился вам Хантер Миска?

— Хороший парень, хороший вратарь. Спасибо ему за работу.

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