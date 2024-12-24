Реклама
Прямой эфир
Политика
Посол РФ заявил о разрушении российско-германских отношений по инициативе Берлина
Мир
WP сообщила о планах Байдена ввести новые санкции против энергосектора РФ
Общество
В Республике Башкортостан задержали председателя госкомитета за получение взятки
Армия
Армия России нанесла удары по военным аэродромам и складам ВСУ
Общество
Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области в рамках «Елки желаний»
Армия
Медведев заявил о почти 440 тыс. заключивших контракт с Минобороны россиян за год
Общество
Суд приговорил обвиняемого в шпионаже американца Спектора к 15 годам колонии
Мир
Ученый заявил о 250 затонувших кораблях с сокровищами у берегов Португалии
Общество
Житель Чебоксар задержан за оправдание теракта в «Крокусе»
Экономика
Патрушев заявил о важности обеспечить условия для опережающего развития Сибири
Мир
На Украине потребовали от ФРГ передать технологии производства ракет Taurus
Мир
Турпоток из РФ в Оман может вырасти на 25% за год
Общество
Краснодарский край выделит 1,2 млрд рублей на устранение последствий ЧС в Анапе
Наука и техника
На Солнце 24 декабря произошло пять мощных вспышек
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы о тумане до утра 25 декабря
Армия
ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в приграничье Курской области
Общество
В Абакане после взрыва на заводе и гибели людей задержали начальника цеха
Происшествия
Младенцы массово отравились на утреннике в Екатеринбурге
Сюжет:

ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

0
Фото: REUTERS/Stringer
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Об этом 24 декабря сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Еще два населенных пункта нашей области атакованы вражескими беспилотниками. Никто не пострадал», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков проинформировал, что в Волоконовском районе в хуторе Шаховка в результате детонации дрона возле социального объекта в здании были выбиты окна, посечены фасад и дверь.

Кроме того, он добавил, что беспилотниками дважды атаковано село Грузское Борисовского района, где на территории сельскохозяйственного предприятия была повреждена кровля гаража.

Информация о последствиях уточняется.

Налет отчаянья: ВСУ пытаются отвлечь внимание от своих неудач на фронте
Противник использовал более 100 БПЛА для атаки на российское приграничье

Ранее в этот день украинская армия атаковала три населенных пункта в Белгородской области с помощью беспилотников, пострадал один человек.

До этого, 22 декабря, Гладков сообщил, что за сутки ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области. В результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в селах Рождественка и Мокрая Орловка повреждены два частных дома и надворные постройки на территории домовладений.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024