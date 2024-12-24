Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Об этом 24 декабря сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Еще два населенных пункта нашей области атакованы вражескими беспилотниками. Никто не пострадал», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков проинформировал, что в Волоконовском районе в хуторе Шаховка в результате детонации дрона возле социального объекта в здании были выбиты окна, посечены фасад и дверь.

Кроме того, он добавил, что беспилотниками дважды атаковано село Грузское Борисовского района, где на территории сельскохозяйственного предприятия была повреждена кровля гаража.

Информация о последствиях уточняется.

Ранее в этот день украинская армия атаковала три населенных пункта в Белгородской области с помощью беспилотников, пострадал один человек.

До этого, 22 декабря, Гладков сообщил, что за сутки ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области. В результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в селах Рождественка и Мокрая Орловка повреждены два частных дома и надворные постройки на территории домовладений.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.