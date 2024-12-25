Кто с мячом: пять игроков РПЛ попали в список лучших молодых футболистов мира

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг лучших молодых футболистов мира до 21 года с разбивкой по позициям. Топ главных «ударных» атакующих полузащитников возглавил талант «Локомотива» Алексей Батраков, который уже успел дебютировать за национальную сборную России. Также в список попали еще несколько футболистов РПЛ: Илья Рожков («Рубин»), Сергей Пиняев, Вадим Раков (оба — «Локомотив») и Педро («Зенит»). Подробнее — в материале «Известий».

Батраков лучший

19-летний россиянин возглавил топ молодых атакующих полузащитников мира. Составители списка дали Батракову рейтинг 80,6 балла, также отметив его роль в созидании. «Категория состоит из игроков, которые отличаются нацеленностью на завершение атаки. Роль Алексея Батракова в системе «Локомотива» показывает его активное участие не только в этом, но и в распределении и создании моментов», — говорится в отчете CIES.

Представитель россиянина Владимир Кузьмичев в разговоре с «Известиями» отметил, что попадание в список — дополнительная мотивация для Батракова развиваться дальше.

— Конечно, приятно, потому что, как бы то ни было, какую-то небольшую часть работы и я проделал, когда руководил академией «Локомотива», — подчеркнул Кузьмичев. — То, что признали лучшим в мире, конечно, круто. Понятно, что по России мы все видели, и однозначно было понятно, что он провел потрясающий отрезок. Думаю, и Алексею это приятно, но это лишь стимул для того, чтобы двигаться дальше. Потому что потенциал у него очень большой.

Также в первую тройку попали американец Рокас Пукштас из хорватского «Хайдука» и воспитанник «Ривер Плейт» 17-летний аргентинец Франко Мастантуоно — самый молодой представитель топ-10. Далее идет один из самых известных представителей рейтинга, Джоб Беллингем — младший брат лидера «Реала» Джуда. Во втором десятке находится воспитанник «Ромы» Никколо Пиззили, ворвавшийся в состав римлян в нынешнем сезоне. Также Батраков опередил представителей «Страсбура» и «Брайтона» Хабиба Диарра и Хулио Энсисо.

Алексей, безусловно, — открытие чемпионата России – 2024/25. 19-летний полузащитник закрепился в основе «Локомотива» и стал одним из самых результативных футболистов всего турнира. Футболист за 17 игр РПЛ набрал 16 (10+6) очков по системе «гол + пас» — на одно результативное действие больше совершил лишь Манфред Угальде из «Спартака» (15+2).

Отметим, что контракт Батракова с «Локо» действует до середины 2027 года. В ближайшее время московский клуб намерен продлить соглашение с полузащитником.

— Сколько процентов, что Батраков зимой продлит контракт с «Локомотивом»? Точные проценты не назову, — продолжил Кузьмичев. — Но вероятность того, что мы договоримся о новом контракте с «Локо», очень высокая. Есть взаимная заинтересованность сторон в таком развитии событий.

Таланты «Рубина», «Локо» и «Зенита»

Батраков не единственный представитель чемпионата России в отчете Международного центра спортивных исследований. Первым в анализе появился игрок «Рубина» Илья Рожков. Он попал на 13-ю строчку лучших атакующих левых защитников. Лидером в этой номинации стал представитель пражской «Славии» Малик Диуф.

Зато 19-летний россиянин опередил португальца Диегу Морейру, который прошлым летом подписал соглашение с «Челси». В начале декабря Илья после новостей об интересе московского «Динамо» продлил контракт с «Рубином» до 2028 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в РПЛ, отметившись голом и ассистом.

— Действительно, к Илье был предметный интерес других клубов, в том числе от «Динамо», — рассказал «Известиям» спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба. — И я благодарен игроку и его семье, что они приняли решение остаться в Казани. Для них «Рубин» — это не пустой звук. Илья ценит и уважает клуб, где он вырос как футболист, и благодарен за то, что здесь ему дали дорогу в большой футбол. Поэтому футболист и его семья приняли решение продолжить карьеру в родном клубе. Понятно, что финансовые условия всегда важны для футболистов, но именно в этом случае нематериальные ценности стали ключевым фактором в принятии решения, здесь больше про футбол, лояльность, развитие.

В топ-10 лучших левых вингеров, «проникающих в штрафную», попали еще два футболиста РПЛ — Сергей Пиняев из «Локомотива» и Педро из «Зенита», которые расположились на седьмой и девятой строчках соответственно.

В этой метрике оценивались игроки, чей вклад в голы превышает работу над созданием моментов. Педро стал самым молодым футболистом в первой десятке, а топ-3 составили уже звезды больших клубов — Кенан Йылдыз из «Ювентуса», Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед» и Джейми Гиттенс из «Боруссии».

Вадим Раков из «Локомотива» стал 18-м в рейтинге левых вингеров, направленных на удары и голевые передачи. У 19-летнего россиянина в этом сезоне 5 (3+2) очков в 16 играх во всех турнирах. Лидером топа стал 20-летний аргентинец Тьяго Фернандес из «Велеса», а позади Вадима остался яркий турок из «Айнтрахта» Джан Узун, уже дебютировавший за национальную команду.