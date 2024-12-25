Клубни в шоколаде: бизнес начал фиксировать цены на картофель

Ритейлеры и производители начали фиксировать цены на некоторые виды картофеля , узнали «Известия». Речь о договоренностях о так называемой «формуле цены», которая может стать альтернативой механизму тендерных закупок . Овощ с начала года, по данным Росстата, подорожал более чем на 88%. Первыми стали фиксировать цены (пока на три месяца) сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик» (X5 Group) . Как сообщили «Известиям» в Картофельном союзе, примеру могут последовать и другие ритейлеры, с которыми сейчас идут переговоры.

Стабилизация цен на картофель

Ритейлеры и производители договорились о фиксации цен на определенный вид картофеля. Речь идет о немытом корнеплоде в сетках весом 25 кг и диаметром от 50 до 80 мм . Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

— Решение о фиксации цен было принято буквально на днях. Сейчас его подтвердила X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») и три крупных производителя картофеля, которые либо прорабатывают действующие контракты по закупке овоща, либо заключают новые . Кроме того, идут аналогичные переговоры с другими федеральными сетями и производителями, обозначать которых раньше времени мне бы не хотелось, — отметил он.

По его словам, это совместное решение по ограничению как торговых сетей в их наценке на картофель, так и производителей в продаже овоща ритейлу .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Это должно послужить стабилизации цен и повысить доступность картофеля на прилавке. По данным Росстата, в среднем один россиянин потребляет 54 кг овоща в год, 4,5 кг в месяц. Мы полагаем, что этот месячный объем не должен быть на прилавке дороже, чем 400 рублей , — пояснил Алексей Красильников.

При этом он не стал раскрывать подробности договоренностей по фиксации цен, сославшись на коммерческую тайну . Он назвал позитивным фактором то, что сейчас многие торговые сети начинают работать напрямую с производителями по агроконтрактам, которые заключаются на два–три года и позволяют аграриям планировать объемы урожая .

Еще одной мерой по стабилизации цен на картофель, по мнению Алексея Красильникова, должно стать обнуление пошлин на импортный товар. Такое решение уже принято на уровне Евразийской экономической комиссии. Оно будет действовать с 1 января по 31 июля 2025 года. Речь идет о поставках овоща в объеме не более 150 тыс. т. Как сообщил представитель Картофельного союза, это прежде всего корнеплоды из Египта и Азербайджана.

Информацию о том, что с другими торговыми сетями ведется работа по сдерживанию цен, «Известиям» подтвердили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

— Крупные торговые сети тесно взаимодействуют с производителями, правительством, Минпромторгом и другими ведомствами, работая над инструментами сдерживания роста стоимости и сохранения доступности продуктов. Один из таких инструментов — временная фиксация цен на ходовые позиции социально значимых товаров с высокими темпами роста стоимости , — сообщил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По его словам, закупочные цены на картофель в этом году выросли в 2,5 раза, розничные в торговых сетях — примерно вдвое .

— Для стабилизации стоимости и уменьшения их дальнейшей волатильности федеральные ритейлеры и поставщики также обсуждают дополнительную фиксацию параметров сотрудничества в рамках долгосрочных контрактов. В том числе речь идет о договоренностях о так называемой «формуле цены», которая может стать весомой альтернативой механизму тендерных закупок , — пояснил представитель бизнеса.

Он считает, что такие меры позволяют повысить степень контроля за стоимостью и избежать субъективных перекосов в ценообразовании, сделать этот процесс максимально прозрачным , соответствующим интересам всех сторон без необходимости применения госрегулирования.

«Известия» направили запрос в X5 Group и другие торговые сети с просьбой прокомментировать решения о фиксации цен.

Почему растут цены на картофель

— Оптовые цены на картофель в этом году подвержены значительным колебаниям, в связи с чем Картофельный союз выступил с предложением заключать договоры о поставках с фиксированной на три месяца стоимостью. Такая мера позволит снизить волатильность закупочной стоимости, позволит производителям прогнозировать сбыт, а также поддержит потребителя в период наиболее активного спроса , — рассказали «Известиям» в пресс-службе X5 Group.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Там отметили, что договоры поставок доступны для трех торговых сетей компании — «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» . В компании добавили, что с 2022 года добровольно ограничивают наценку на самые продаваемые позиции из числа социально значимых товаров, в том числе на картофель, на уровне до 5%.

— Вне зависимости от динамики оптовых цен мы обеспечиваем наиболее доступную розничную стоимость для покупателей, устанавливая минимальную и даже отрицательную наценку , — пояснили в компании.

Справка «Известий» Подорожание картофеля в России началось с середины октября — фактически одновременно с завершением его сбора. За одну неделю месяца в ряде регионов цена на овощ повысилась более чем на 5%. Самый большой рост был отмечен в Волгоградской области — на 5,9%. С этого момента стоимость картофеля, согласно официальной статистике Росстата, каждую неделю только росла. По данным службы на 16 декабря, с начала года этот показатель составил 88,86%.

Беспокойство по поводу роста цен на картофель ранее высказывали депутаты Госдумы. Как сообщали «Известия», зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру и ФАС с просьбой провести проверку обоснованности ценообразования на овощ в торговых сетях, где он стоит в четыре–пять раз дороже опта, тогда как производители заявляли лишь о двукратной наценке .

В ответе Генпрокуратуры депутату, который есть у «Известий», ведомство поручило проверить обоснованность наценок Федеральной антимонопольной службе .

В ФАС (ее ответ есть у «Известий») сообщили, что по поручению правительства служба совместно с федеральными органами исполнительной власти уже провела анализ ценообразования на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров по всей товаропроводящей цепочке.

« Проведенный анализ показал, что рост потребительских цен на отдельные продовольственные товары обусловлен повышением оптово-отпускных цен производителей, связанным с объективными экономическими факторами, такими как увеличение себестоимости и расходов, связанных с производством и поставками продовольственных товаров », — говорится в ответе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В целях повышения ценовой и физической доступности социально значимых продовольственных товаров ФАС рекомендовала федеральным торговым сетям и Союзу независимых сетей России провести работу по принятию добровольных обязательств об ограничении уровня предельных торговых наценок в случае их отсутствия, а в случае наличия — по расширению перечня товарных позиций, по которым взяты такие обязательства .

В настоящее время 12 торговых сетей уже расширили перечень товаров с ограниченными наценками, уточнили в службе, отметив, что вместе с тем в правительство были переданы предложения по стабилизации цен .

«Известия» направили запрос в ФАС с просьбой пояснить, о каких новых мерах по сдерживанию стоимости товара может идти речь.



В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что совместно с Минпромторгом проводят системную работу по переводу производителей и торговых сетей на прямые долгосрочные договоры поставок. Это позволяет обеспечивать прогнозируемые объемы продукции и низкую волатильность цен на нее в рознице , способствует сохранению стабильной ситуации на рынке картофеля, овощей и ряда других продуктов, пояснили в министерстве.

Кроме того, там отметили, что постановлением правительства №662 предусмотрено заключение добровольных соглашений органами власти субъектов с бизнесом о фиксации предельно допустимых розничных цен на продукцию, включенную в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

— Несмотря на сложные погодные условия текущего года, в России собран урожай картофеля не ниже среднего показателя за пять лет. По предварительным данным, выкопано 7,2 млн тонн в организованном секторе, что соответствует уровню 2022 года . Этот объем позволит обеспечить основную часть внутренних потребностей. В то же время, учитывая сезонный фактор, в первой половине следующего года традиционно на российский рынок будет поступать импортный молодой картофель из дружественных стран, что дополнит ассортимент в межсезонье , — сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает меру по фиксации цен на картофель эффективной, но не рыночной. По его словам, многие страны ее используют для сдерживания роста цен, но она должна быть краткосрочной, от трех до шести месяцев, чтобы не обанкротить бизнес .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Эксперт считает, что рост цен на овощ отчасти справедливый, так как многие годы картофель был самым дешевым и неинфляционным товаром.

Ранее «Известия» сообщали, что крупнейшие производители молочной продукции в результате переговоров с торговыми сетями и регулирующими органами начали обновление ценовой политики по социально значимым продуктам. Бизнес объявил о фиксации цен на некоторые товары и предновогодних акциях.

Кроме того, Минсельхоз поддержал законопроект «Справедливой России — За правду» о госрегулировании цен на социально-значимые товары. Парламентарии предложили позволить региональным властям ограничивать наценки оптовой и розничной торговли 5% и 15% соответственно. Речь идет только о социально значимых товарах, это чуть более 20 наименований, в список входят говядина, мясо птицы, масло, хлеб и так далее. При этом негативный отзыв на законопроект согласовали в Минэке, Минфине и ФАС.