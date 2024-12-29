Лучшие поздравления с Новым годом: трогательные пожелания своими словами до слез

31 декабря вся страна будет отмечать самый долгожданный зимний праздник — Новый год. Торжество имеет богатую историю, которая берет свое начало с древних времен. Причем поначалу праздник отмечали не зимой, а в начале сентября. Привычное россиянам празднование Нового года установил Петр I, издав указ о переносе летоисчисления с 1 сентября на 1 января. Сегодня в этот день принято собираться в кругу близких за праздничным столом и поздравлять друг друга с наступлением нового года под торжественный бой курантов. Когда появился праздник и как трогательно поздравить с Новым годом членов семьи, друзей и знакомых — рассказывают «Известия».

С Новым годом: поздравления для коллег в прозе

Впервые праздновать наступление нового года стали древние цивилизации, проживавшие в Месопотамии примерно в третьем тысячелетии до нашей эры. Для них этот период наступал в день весеннего равноденствия и совпадал с началом сельскохозяйственных работ. В дохристианской Руси, согласно одной из существующих версий, Новый год отмечали 1 марта в соответствии с календарем, основанным на лунном цикле. Это было временем проводов зимы и начала весенних полевых работ. Другая версия гласит, что наши предки праздновали Новый год в день зимнего солнцеворота — 12 (25 декабря). Этот день считался самым коротким и холодным в году.

Привычная сегодня новогодняя дата появилась только в 1699 году, когда по указу Петра I Россия вновь перешла на новое летоисчисление, основанную на григорианском календаре. Царь постановил, что празднование Нового года отныне переносится на 1 января. Торжество полагалось весело отмечать целую неделю, в течение которой каждый вечер возле Кремля гремели пушки. Тогда же в России впервые начали украшать дома на зимний праздник еловыми и сосновыми деревьями.

В наше время принято готовиться к Новому году заранее. Накануне праздника наряжают елку и ставят ее в самое проходное и просторное место в доме. Само торжество россияне чаще всего проводят в семейном кругу за пышным праздничным столом. Существует традиция в праздничную ночь писать свои желания на бумаге, сжигать их и бросать пепел в бокал с шампанским, а после выпивать его под бой курантов. Считается, что этот магический ритуал поможет исполнить заветные желания в новом году.

«Дорогие коллеги! Пусть Новый год принесет в нашу команду новые идеи, вдохновение и успехи. Вместе мы сможем достичь любых высот! Поздравляю вас с 2025 годом!»

«С Новым годом, уважаемые коллеги! Желаю, чтобы каждый день был наполнен радостью, поддержкой и взаимопониманием. Помните, что вместе мы — сила. Пусть следующий год скрепит нас для решения даже самых сложных задач. С праздником!»

«Дорогие коллеги! В этот волшебный Новый год желаю вам не только профессиональных успехов, но и личного счастья. Пусть каждый из нас найдет вдохновение в работе и радость в общении, а впереди нас ждут только светлые перспективы!»

«С Новым годом, коллеги! Пусть в нашем офисе всегда будет тепло и уютно, а каждый проект приносит удовлетворение и радость. Вместе мы — настоящая команда, и я горжусь тем, что работаю с вами!»

«Уважаемые коллеги! С наступающим вас Новым годом! Желаю, чтобы в новом году каждый из нас смог реализовать свои мечты и идеи. Пусть работа всегда будет источником вдохновения и радости. Всего вам самого наилучшего и незабываемого!»

Что пожелать родителям на Новый год до слез

«Дорогие мама и папа! С Новым годом! Пусть этот год принесет вам столько же счастья, сколько вы подарили мне. Вы — моя опора и вдохновение, и я надеюсь, что каждый ваш день будет наполнен радостью и любовью».

«С Новым годом, любимые родители! Пусть в вашем доме всегда царит тепло и уют, а каждый миг будет полон счастья. Спасибо за вашу безусловную любовь и поддержку. Вы — самое ценное, что у меня есть!»

«Дорогие мама и папа! С наступающим Новым годом! Желаю вам здоровья, радости и исполнения всех мечтаний. Пусть каждый день будет приносить вам улыбки, а ваша жизнь будет яркой и насыщенной, люблю вас!»

«С Новым годом, мои дорогие! Пусть в новом году сбудутся все ваши мечты, а каждый день будет приносить только радость. Вы — мой свет и моя надежда, и я хочу, чтобы вы всегда были счастливы!»

«Дорогие мама и папа! С Новым годом! Пусть этот год станет для вас временем исполнения желаний и радостных моментов. Вы — моя гордость и счастье, и я надеюсь, что каждый ваш день будет таким же светлым, как ваша любовь друг к другу!»

Поздравление для партнеров с Новым годом – 2025

«Дорогой (-ая)! С Новым годом тебя! Пусть этот год станет для нас временем исполнения самых заветных желаний. Ты — моя радость и вдохновение, и я надеюсь, что каждый миг 2025 года, наполнится для тебя счастьем и любовью».

«Мой (-я) любимый(-ая)! Поздравляю тебя с Новым годом! Пусть в нашем доме всегда царит гармония и тепло. Ты — моя опора и свет в жизни, и я хочу, чтобы каждый день нового года приносил тебе только радость и улыбку».

«Милый (-ая), с Новым 2025 годом тебя! Надеюсь, этот год будет полон удивительных моментов и ярких впечатлений. Я хочу, чтобы мы каждым день создавали множество счастливых воспоминаний, которые согреют наши сердца в старости. С праздником!»

«Любимый (-ая), поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы каждый день нового года был наполнен любовью и счастьем. Ты — моя вселенная, и я хочу, чтобы твоя жизнь была такой же яркой и насыщенной, какой стала моя после встречи с тобой!»

«Бесценный (-ая) моя, с Новым годом! Пусть этот год принесет нам много радостных моментов и крепких объятий. Ты — моя любовь, и я надеюсь, что 2025 год подарит нам еще больше счастья и позитива!».

Трогательное поздравление с Новым годом военным и солдатам

«Дорогие защитники! С Новым годом! Пусть этот год принесет вам мир и спокойствие, а каждый день будет наполнен надеждой и радостью. Вы — наша гордость и опора, счастья вам в 2025 году!»

«С Новым годом, наши герои! Пусть в новом году сбудутся все ваши мечты, а каждый миг будет приносить только счастье и радость. Вы — символ мужества и силы, и мы всегда будем гордиться вами! С праздником!»

«Дорогие солдаты! Поздравляем вас с Новым годом! Желаем вам здоровья, удачи и скорейшего возвращения домой. Пусть каждый день будет приносить вам уверенность в завтрашнем дне, а ваша служба будет легкой и безопасной».

«С Новым годом, любимые защитники! Пусть этот год станет для вас временем исполнения желаний и радостных встреч. Вы — наша надежда и сила, и мы верим, что вскоре увидим вас в кругу семьи, где вас ждут с нетерпением и любовью!»

«Незаменимые наши военные! С наступающим Новым годом! Пусть в вашем сердце всегда будет тепло и свет, а каждый день будет приносить вам радость и уверенность. Вы — настоящие герои, и мы гордимся вами, зная, что вы защищаете наш мир!»

«Сегодня Новый год символизирует обновление жизненного цикла, открытие новых горизонтов и семейное воссоединение. Поэтому для многих важно провести праздник в кругу дорогих и близких людей».