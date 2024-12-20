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Эксперт рассказал о самых популярных схемах обмана с ремонтом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев рассказал о трех самых популярных схемах мошенничества при ремонте.

Самым распространенным способом, по мнению эксперта, является выставление дорогого ценника на добавочные работы.

«Когда бригада приезжает на замер и выставляет заказчику смету, многие смотрят лишь расценки основных работ — штукатурки, шпатлевки, поклейки обоев, укладки плитки и т.д. <…> Многие упускают из виду дополнительные работы, такие как, например, грунтовка, монтаж светильников, штробление под электрические кабели, установка розеток, на которые исполнители могут заломить цену», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Также Васильев сообщил, что бригады часто пытаются попросить у заказчика дополнительные средства из-за «непредвиденных обстоятельств».

«По мере выполнения работ начинают всплывать взявшиеся из ниоткуда непредвиденного обстоятельства. К примеру, вам обещают покрасить стены за 10 000 рублей, но не посвящают в детали и на все вопросы отвечают, что всё сделают сами. После начала работ выясняется, что стены нуждаются в дополнительной грунтовке (еще 5000 рублей), шпатлевке (7000 рублей), а краска, которую вы выбрали, не подходит и нужна более дорогая (еще 10 000 рублей)», — пояснил он.

Как добавил эксперт, рабочие могут запрашивать материалов больше, чем требуется, и просто перепродавать оставшуюся часть.

«Даже если вы лично приехали на объект и убедились, что количество соответствует заявленному, не спешите с выводами: прозрачность и честность рабочих может быть напускной. Как только вы уедете, никто не исключает, что через 20 минут нужное количество товара уедет на сторону», — предостерег Васильев.

Чтобы не столкнуться с такими схемами мошенничества, эксперт посоветовал выбирать бригаду по отзывам, общаться с предыдущими с заказчиками, а также внимательно читать договор.

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Ранее, 17 декабря, Васильев рассказал о случаях, когда ремонт может быть произведен за счет застройщика или органов власти. По его словам, бесплатная внутренняя отделка или ремонт могут быть положены в следующих случаях: нарушения застройщиком условий договора, возникновения аварийных ситуаций по вине управляющей компании или органов власти, а также при признании дома аварийным или переселении граждан в новое жилье.

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