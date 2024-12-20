Расчеты «Гиацинт-С» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в зоне СВО

Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой самоходной пушки «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» уничтожили пункт управление беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 20 декабря сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что артиллеристы получили координаты от российских БПЛА «Орлан-30», после чего они совершили наводку орудия и беглым огнем поразили цель, которая находилась в лесополосе и была замаскирована.

«В основном работаем по укреплениям, по живой силе. Переправы понтонные какие-то там. Далеко стреляет, можно подальше подкатиться и подальше туда, за фронт, закинуть», — сообщил командир орудия с позывным Славян.

Как указали в Минобороны, расчеты самоходных орудий «Гиацинт-С» работают ежедневно и даже в ночное время суток. Они выполняют огневые задачи по уничтожению позиций противника, а также ведут контрбатарейную борьбу и срывают ротации боевиков ВСУ.

Ранее, 17 декабря, в Минобороны РФ сообщили о том, что расчеты самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные самоходные артиллерийские установки Krab и AS-90 западного производства, а также пункт управления БПЛА ВСУ в зоне проведения СВО.

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