Белый дом сообщил о планах Байдена посетить Рим с 9 по 12 января
Действующий президент США Джо Байден в январе посетит Рим. Об этом 19 декабря сообщил Белый дом.
«Президент Джозеф Р. Байден – младший отправится в Рим, Италия, с 9 по 12 января», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сообщается, что Байден в рамках визита в Италию планирует 10 января встретиться с Его Святейшеством Папой Франциском, чтобы обсудить «усилия по продвижению мира во всем мире».
Также запланирована встреча американского лидера с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
«Он также встретится с лидерами Италии, чтобы подчеркнуть прочность отношений между США и Италией, поблагодарить премьер-министра Мелони за ее сильное руководство G7 в течение прошлого года и обсудить важные проблемы, с которыми сталкивается мир», — добавили в Белом доме.
Ранее, 6 декабря, Байден отказался участвовать в церемонии открытия собора Парижской Богоматери во Франции в связи с «конфликтом в расписании». Сообщается, что на церемонию открытия Байден отправил вместо себя супругу Джилл.