Стилист рассказала о нежелательных образах для встречи Нового года

Персональный стилист, эксперт в области fashion-тенденций и истории моды Марина Герман дала в четверг, 19 декабря, рекомендации относительно того, в чем встречать Новый год.

По словам эксперта, не стоит встречать праздник в старомодных образах и в том, что больше не найдет применения.

«Например, какое-то прилегающее платье плохого качества, из тонкой ткани, с пайетками будет смотреться дешево и подчеркнет минусы фигуры. В будущем вы скорее всего его никуда не наденете. А плотная и качественная ткань будет выглядеть современно и подойдет для будущих вечеринок, свадеб, встреч с друзьями», — рассказала эксперт в беседе с «Радио 1».



Она добавила, что Новый год можно встречать и в костюме, но здесь тоже есть свои нюансы.

«Жакет не должен быть рукавом три четверти, где пуговица будет закреплять рукав — это маркер неактуальных фасонов. Сейчас в моде жакеты полной длины и в полные рукава. Если выбираете атласную юбку, то она должна быть чуть длиннее миди, из плотного атласа, скроена по косой. Юбка ниже колена — это не современно», — рассказала стилист.

Герман отметила, что актуальными новогодними цветами являются золотой и цвет шоколадного мусса.

Ранее, 9 декабря, стилист Арина Ермолина рассказала, как выбрать идеальный наряд на Новый год – 2025. Эксперт моды отметила, что грядущий год по восточному календарю символизирует Змея. Стоит выбирать наряды с элементами, которые понравятся змее: натуральные ткани, естественные цвета и природные мотивы. Шелк, хлопок, лен и шерсть также будут отличным выбором для новогоднего наряда, сообщает 360.ru.

19 ноября стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова рассказала о самых модных оттенках 2025 года. Она отметила, что это все оттенки зеленого, начиная от светлых оттенков салатового и заканчивая глубокими изумрудными оттенками, потому что грядущий год — зеленой деревянной змеи, которая покровительствует зеленому оттенку, передает RT.

До этого, 12 декабря, стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал в беседе с НСН, что массовый возврат модной одежды в период праздников является большой проблемой для всей модной индустрии, не помогают даже специальные пломбы.