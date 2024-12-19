Путин разрешил платить за поставки газа не только через Газпромбанк
Президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля платить в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие банки РФ. Об этом 19 декабря свидетельствует указ президента, размещенный на официальном портале опубликования правовых актов.
«До 1 апреля 2025 года обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет», — говорится в документе.
Уточняется, что указ вступает в законную силу со дня его опубликования.
Ранее, 5 декабря, Путин обновил порядок осуществления платежей иностранных покупателей за поставки российского газа. Подписанный указ разрешил возобновить поставки зарубежным покупателям, погасившим задолженность зачислением на счет в рублях. Тогда же указом Газпромбанк был назначен уполномоченным банком, открывающим специальные счета для таких поставок.
За день до этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обратился к США с просьбой сделать исключение из санкций против Газпромбанка для платежей за газ из России. Он обсудил такую возможность с госсекретарем Энтони Блинкеном в Брюсселе.
В ноябре Газпромбанк попал в санкционный список США. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после этого сообщил, что Россия прорабатывает ответные меры. Он назвал невозможными полностью блокирующие меры против РФ и пообещал, что решение скоро будет найдено.